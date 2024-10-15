*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 松竹、AeroEdge、コシダカHDなど

銘柄名<コード>11日終値⇒前日比

松竹＜9601＞ 9246 -1069

25年2月期業績予想を下方修正。

ヴィッツ＜4440＞ 840 +30

営業利益は前期50.6％増・今期19.6％増予想。

アルバイトタイ＜2341＞ 143 -8

上期営業利益が98.2％減と第1四半期の80.3％減から減益率が拡大。

Chordia＜190A＞ 296 -38

日本血液学会学術集会でCLK阻害薬CTX-712の第1相臨床試験の成績発表。

AeroEdge＜7409＞ 2273 +400

海外グローバル大手航空機関連メーカーと部品供給に関する長期契約。

スローガン＜9253＞ 674 -150

上期営業利益が13.7％減と第1四半期の54.9％増から減益に転じる。

コシダカHD＜2157＞ 1133 +150

前期大幅上振れ着地で今期も2ケタ増益見通しに。

竹内製作所＜6432＞ 4705 +325

収益予想上方修正や自社株買いの発表で。

SHIFT＜3697＞ 15650 +1000

24年8月期下振れ着地もあく抜け感が先行。

マネーフォワード＜3994＞ 6240 +326

ビジネス料金の改定を発表。

チヨダ＜8185＞ 1161 +78

上半期業績予想を上方修正している。

MonotaRO＜3064＞ 2500 +141.5

9月月次売上は2ケタ増に転じる。

いちご＜2337＞ 384 +22

想定以上の水準の自社株買いを評価へ。

フジクラ＜5803＞ 5456 +286

メリルリンチ日本証券では目標株価引き上げ。

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1777 +68

分割権利落ち後の調整に対する自律反発へ。

コジマ＜7513＞ 1021 +40

24年8月期の上振れ決算を高評価。

ネクステージ＜3186＞ 1513 +68

モルガン・スタンレーMUFG証券では買い推奨を継続。

ベイカレント＜6532＞ 5277 +84

上半期2ケタ増益見直しで切り返す動きに。

サンウェルズ＜9229＞ 1590 +84

緩やかなリバウンドの動き継続。

GMOペイメントゲートウェイ＜3769＞ 9357 +313

公取委のキャッシュレス決済手段の競争促進策なども材料視か。

FPG<7148> 2438 +90

配当権利落ちによる売り一巡後は上値追い優勢。

ファーストリテイリング<9983> 54490 +3130

国内外ユニクロ事業好調で前期は大幅上振れ着地に。

トレジャー・ファクトリー<3093> 1413 -227

6-8月期小幅減益で目先の出尽くし感優勢。

オーエスジー<6136> 1782.5 -174

想定以上の下方修正で一転営業減益見通しに。《CS》