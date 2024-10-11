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10/11の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:43JST 10/11
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39380.89、+102.93）
・シカゴ日経先物は上昇（39370、大阪比+60）
・米原油先物は上昇（75.85、+2.61）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（42454.12、-57.88）
・ナスダック総合指数は下落（18282.05、-9.57）
・1ドル＝148.60-70円
・SOX指数は下落（5293.94、-27.96）
・VIX指数は上昇（20.93、+0.07）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・オプション10月限特別清算指数（SQ）算出
・マネーストック（9月）
・国債買いオペ
・投信概況（9月）
・オルツが新規上場
・韓国中央銀行が政策金利発表
・独消費者物価指数（9月）
・英鉱工業生産指数（8月）
・英商品貿易収支（8月）
・インド外貨準備高（先週）
・インド鉱工業生産（8月）
・ブラジルIBGEサービス部門売上高（8月）
・米生産者物価コア指数（9月）
・加失業率（9月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（10月）
・米シカゴ連銀総裁が講演
・米ダラス連銀総裁がパネル討論会に参加
・JPモルガン・チェース、ウェルズファーゴなど決算発表
・ノーベル平和賞発表
・香港は休場《ST》
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