10/11の強弱材料

*08:43JST 10/11

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39380.89、+102.93）

・シカゴ日経先物は上昇（39370、大阪比+60）

・米原油先物は上昇（75.85、+2.61）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（42454.12、-57.88）

・ナスダック総合指数は下落（18282.05、-9.57）

・1ドル＝148.60-70円

・SOX指数は下落（5293.94、-27.96）

・VIX指数は上昇（20.93、+0.07）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・オプション10月限特別清算指数（SQ）算出

・マネーストック（9月）

・国債買いオペ

・投信概況（9月）

・オルツが新規上場

・韓国中央銀行が政策金利発表

・独消費者物価指数（9月）

・英鉱工業生産指数（8月）

・英商品貿易収支（8月）

・インド外貨準備高（先週）

・インド鉱工業生産（8月）

・ブラジルIBGEサービス部門売上高（8月）

・米生産者物価コア指数（9月）

・加失業率（9月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（10月）

・米シカゴ連銀総裁が講演

・米ダラス連銀総裁がパネル討論会に参加

・JPモルガン・チェース、ウェルズファーゴなど決算発表

・ノーベル平和賞発表

・香港は休場《ST》