10/10の強弱材料

*08:36JST 10/10

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39277.96、+340.42）

・NYダウは上昇（42512.00、+431.63）

・ナスダック総合指数は上昇（18291.62、+108.70）

・1ドル＝149.10-20円

・シカゴ日経先物は上昇（39665、大阪比+375）

・SOX指数は上昇（5321.90、+55.80）

・VIX指数は低下（20.86、-0.56）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米原油先物は下落（73.24、-0.33）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・オプション10月限最終売買日

・国内企業物価指数（9月）

・銀行貸出動向（9月）

・5年物国債入札

・東京オフィス空室率（9月）

・中古車販売台数（9月）

・日銀「生活意識に関するアンケート調査」

・氷見野日銀副総裁が講演

・7＆iHD＜3382＞、ファーストリテ＜9983＞など決算発表

・ノーベル文学賞発表

・ブラジル広義小売売上高（8月）

・ブラジル小売売上高（8月）

・米消費者物価指数（9月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米NY連銀総裁が会議で基調講演

・米30年物国債入札

・台湾は休場《ST》