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10/10の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:36JST 10/10
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39277.96、+340.42）
・NYダウは上昇（42512.00、+431.63）
・ナスダック総合指数は上昇（18291.62、+108.70）
・1ドル＝149.10-20円
・シカゴ日経先物は上昇（39665、大阪比+375）
・SOX指数は上昇（5321.90、+55.80）
・VIX指数は低下（20.86、-0.56）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米原油先物は下落（73.24、-0.33）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・オプション10月限最終売買日
・国内企業物価指数（9月）
・銀行貸出動向（9月）
・5年物国債入札
・東京オフィス空室率（9月）
・中古車販売台数（9月）
・日銀「生活意識に関するアンケート調査」
・氷見野日銀副総裁が講演
・7＆iHD＜3382＞、ファーストリテ＜9983＞など決算発表
・ノーベル文学賞発表
・ブラジル広義小売売上高（8月）
・ブラジル小売売上高（8月）
・米消費者物価指数（9月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米NY連銀総裁が会議で基調講演
・米30年物国債入札
・台湾は休場《ST》
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