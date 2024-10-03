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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 サービス業(9月) 53.9
09:30 総合PMI(9月) 52.5
10:30 野口日銀審議委員が長崎県金融経済懇談会に出席、同記者会見
14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
＜海外＞
10:30 豪・貿易収支(8月) 54.34億豪ドル 60.09億豪ドル
15:30 スイス・消費者物価指数(9月) 1.1％ 1.1％
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月) 50.5
17:00 欧・総合業PMI(9月) 48.9
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(8月) -2.1％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.8万件
22:00 ブ・サービス業PMI(9月) 54.2
22:00 ブ・総合PMI(9月) 52.9
22:45 米・サービス業PMI(9月) 55.4
22:45 米・総合PMI(9月) 54.4
23:00 米・製造業受注(8月) 0.2％ 5.0％
23:00 米・ISM非製造業景況指数(9月) 51.5 51.5
米・ミネアポリス連銀総裁がアトランタ連銀総裁と対談
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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