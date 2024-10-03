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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など

2024年10月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
09:30　サービス業(9月)　　53.9
09:30　総合PMI(9月)　　52.5
10:30　野口日銀審議委員が長崎県金融経済懇談会に出席、同記者会見
14:00　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)


＜海外＞
10:30　豪・貿易収支(8月)　54.34億豪ドル　60.09億豪ドル
15:30　スイス・消費者物価指数(9月)　1.1％　1.1％
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月)　　50.5
17:00　欧・総合業PMI(9月)　　48.9
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(8月)　　-2.1％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.8万件
22:00　ブ・サービス業PMI(9月)　　54.2
22:00　ブ・総合PMI(9月)　　52.9
22:45　米・サービス業PMI(9月)　　55.4
22:45　米・総合PMI(9月)　　54.4
23:00　米・製造業受注(8月)　0.2％　5.0％
23:00　米・ISM非製造業景況指数(9月)　51.5　51.5


米・ミネアポリス連銀総裁がアトランタ連銀総裁と対談


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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