*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中財新製造業PMI、中財新サービス業PMIなど

＜国内＞

08:50 小売売上高(8月) 0.5％ 0.2％

08:50 鉱工業生産指数(8月) -0.5％ 3.1％

08:50 百貨店・スーパー売上高(8月) 1.1％

14:00 住宅着工件数(8月) -3.5％ -0.2％



＜海外＞

10:30 中・製造業PMI(9月) 49.5 49.1

10:30 中・非製造業PMI(9月) 50.4 50.3

10:30 中・総合PMI(9月) 50.1

10:45 中・財新製造業PMI(9月) 50.5 50.4

10:45 中・財新サービス業PMI(9月) 51.6 51.6

10:45 中・財新総合PMI(9月) 51.2

15:00 英・GDP改定値(4-6月) 0.9％

20:25 ブ・週次景気動向調査

20:30 印・インフラ産業8業種生産高(8月) 6.1％

20:30 ブ・基礎的財政収支(8月) -210億レアル -213億レアル

20:30 ブ・純債務対GDP比(8月) 62.1％ 61.9％

21:00 南ア・貿易収支(8月) 176億ランド

21:00 独・消費者物価指数(9月) 1.9％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(9月) 45.2 46.1



中・経常収支確定値(4-6月) 549億ドル

印・経常収支(4-6月、30日までに) -101億ドル 57億ドル

米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が全米企業エコノミスト協会(NABE)で講演

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が欧州議会で発言



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》