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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中財新製造業PMI、中財新サービス業PMIなど

2024年9月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中財新製造業PMI、中財新サービス業PMIなど
＜国内＞
08:50　小売売上高(8月)　0.5％　0.2％
08:50　鉱工業生産指数(8月)　-0.5％　3.1％
08:50　百貨店・スーパー売上高(8月)　　1.1％
14:00　住宅着工件数(8月)　-3.5％　-0.2％


＜海外＞
10:30　中・製造業PMI(9月)　49.5　49.1
10:30　中・非製造業PMI(9月)　50.4　50.3
10:30　中・総合PMI(9月)　　50.1
10:45　中・財新製造業PMI(9月)　50.5　50.4
10:45　中・財新サービス業PMI(9月)　51.6　51.6
10:45　中・財新総合PMI(9月)　　51.2
15:00　英・GDP改定値(4-6月)　　0.9％
20:25　ブ・週次景気動向調査
20:30　印・インフラ産業8業種生産高(8月)　　6.1％
20:30　ブ・基礎的財政収支(8月)　-210億レアル　-213億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(8月)　62.1％　61.9％
21:00　南ア・貿易収支(8月)　　176億ランド
21:00　独・消費者物価指数(9月)　　1.9％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(9月)　45.2　46.1


中・経常収支確定値(4-6月)　　549億ドル

印・経常収支(4-6月、30日までに)　-101億ドル　57億ドル

米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が全米企業エコノミスト協会(NABE)で講演

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が欧州議会で発言


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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