*06:08JST 米国株式市場はまちまち、大幅利下げ期待が支援（27日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（27日）

DEC24

Ｏ 39510（ドル建て）

Ｈ 40095

Ｌ 37460

Ｃ 37615 大証比-2235（イブニング比+175）

Vol 15323



DEC24

Ｏ 39375（円建て）

Ｈ 39970

Ｌ 37290

Ｃ 37450 大証比-2400（イブニング比+10）

Vol 58643

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（27日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル142.21円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、ディスコ<6

146>、アドバンテスト＜6857＞、ルネサス＜6723＞、日立製作所＜6501＞、信越化学工業<406

3>、村田製作所＜6981＞などが下落し、ほぼ全面安。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 182.82 -6.54 2600 -151.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.13 -0.28 1441 -10

8035 (TOELY) 東京エレク 90.49 -2.51 25737 -1738

6758 (SONY.N) ソニー 96.16 -2.49 2735 -126

9432 (NTTYY) NTT 25.69 -0.38 146 -3.8

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.45 -0.98 2909 -173

6501 (HTHIY) 日立製作所 52.55 -3.22 3737 -287

9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.28 -0.24 47327 -1783

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.88 -1.42 8498 -595

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.74 -0.49 5899 -444

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 105.35 -5.95 7491 -452

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.17 -0.73 2884 -70.5

8031 (MITSY) 三井物産 435.05 -19.10 3093 -176

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.38 -0.71 8803 -505

4568 (DSNKY) 第一三共 33.10 -0.80 4707 -160

9433 (KDDIY) KDDI 16.54 -0.20 4704 -65

7974 (NTDOY) 任天堂 13.53 -0.36 7696 -352

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.90 -1.96 5105 -276

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.22 -1.35 1527 -94.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.57 -0.04 4144 -170

6902 (DNZOY) デンソー 14.94 -0.47 2124 -131

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.62 -0.19 7002 -337

4661 (OLCLY) オリエンランド 26.25 -0.20 3733 -119

8411 (MFG.N) みずほFG 4.01 -0.13 2851 33

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.79 0.27 19611 -939

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.54 -0.11 4135 -28

7741 (HOCPY) HOYA 137.71 -4.85 19584 -1256

6503 (MIELY) 三菱電機 32.67 -0.90 2323 -134.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.75 -0.42 2773 -205

7751 (CAJPY) キヤノン 33.17 -0.84 4717 -259

6273 (SMCAY) SMC 22.22 -0.45 63198 -4092

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 7.95 -0.20 1131 -201.5

6146 (DSCSY) ディスコ 25.80 -1.70 36690 -4010

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.99 -0.23 2132 -85

8053 (SSUMY) 住友商事 22.45 -0.90 3193 -136

6702 (FJTSY) 富士通 20.20 -0.75 2873 -151

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 82.91 2.66 11791 11

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.17 -0.27 5452 -242

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1422 18

8002 (MARUY) 丸紅 161.00 -9.44 2290 -137.5

6723 (RNECY) ルネサス 7.13 -0.37 2028 -171

6954 (FANUY) ファナック 14.76 -0.07 4198 -243

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.59 -1.23 3213 -146

8801 (MTSFY) 三井不動産 29.80 0.00 1413 -52.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.32 -1.03 3885 -199

4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.89 -0.37 3666 -190

6594 (NJDCY) 日本電産 10.46 -0.47 2975 -133

6857 (ATEYY) アドバンテスト 46.70 -2.90 6641 -568

4543 (TRUMY) テルモ 19.13 0.21 2720 -134

8591 (IX.N) オリックス 119.50 -2.28 3399 -67

（時価総額上位50位、1ドル142.21円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9503 (KAEPY) 関西電力 9.28 2639 101.5 4.00

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1422 18 1.28

8411 (MFG.N) みずほFG 4.01 2851 33 1.17

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 82.91 11791 11 0.09

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.58 3234 -12 -0.37

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8750 (DLICY) 第一生命HD 21.80 3100 -634 -16.98

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 7.95 1131 -201.5 -15.12

2801 (KIKOY) キッコーマン 22.00 1564 -186.5 -10.65

6146 (DSCSY) ディスコ 25.80 36690 -4010 -9.85

6857 (ATEYY) アドバンテスト 46.70 6641 -568 -7.88



「米国株式市場概況」（27日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42313.00 前日比：137.89

始値：42227.95 高値：42628.32 安値：42227.95

年初来高値：42313.00 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：18119.59 前日比：-70.70

始値：18228.78 高値：18238.28 安値：18069.18

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5738.17 前日比：-7.20

始値：5755.36 高値：5763.78 安値：5727.34

年初来高値：5745.37 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.103％ 米10年国債 3.75％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は137.89ドル高の42,313.00ドル、ナスダックは70.

70ポイント安の18,119.59で取引を終了した。

8月PCE価格指数でインフレ鈍化基調の継続が証明され、寄り付き後、上昇。予想以上の

鈍化ペースを受けて大幅利下げ観測が支援し、続伸した。ミシガン大消費者信頼感指数

も予想を上回りダウは一段高。終盤にかけ、中東情勢の悪化懸念に失速も過去最高値を

更新した。ナスダックは半導体のエヌビディア（NVDA）の下落が響き、下落に転じ相場

はまちまちで終了。セクター別では、自動車・自動車部品やエネルギーが上昇した一

方、半導体・同製造装置が下落した。

カジノリゾートを運営するウィン・リゾーツ（WYNN）はアナリストがアラブ首長国連邦

（UAE）の高級リゾートの価値が過小評価されていると投資判断を引き上げ、上昇。石

油・天然ガス生産会社のチェサピーク・エナジー（CHK）もアナリストが投資判断を引

き上げ、上昇した。半導体のエヌビディア（NVDA）は中国政府が同社製人工知能（AI）

を利用しないよう同国企業に指示したとの報道が嫌気され下落。スキーリゾートやホテ

ルを運営するベイル・リゾーツ（MTN）は5－7月期の赤字拡大でコスト削減の全従業員

2％弱削減計画を発表し、下落した。

連邦準備制度理事会（FRB）のボウマン理事はデータが経済の強さが継続していること

を示唆していると言及。同理事は、9月連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利下げ

が好ましいと、委員会の決定に反対票を投じた。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》