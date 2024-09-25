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9/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:21JST 9/25
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（37940.59、+216.68）
・NYダウは上昇（42208.22、+83.57）
・ナスダック総合指数は上昇（18074.52、+100.25）
・SOX指数は上昇（5091.78、+65.97）
・VIX指数は下落（15.39、-0.50）
・米原油先物は上昇（71.56、+1.19）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・1ドル＝142.90-00円
・シカゴ日経先物は下落（37670、大阪日中比-150）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・企業向けサービス価格指数（8月）
・日銀営業毎旬報告（20日現在）
・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
・国債買いオペ
・国債市場特別参加者会合
・外食売上高（8月）
・スーパーマーケット売上高（8月）
・全国百貨店売上高（8月）
・東京地区百貨店売上高（8月）
・ROXX、リプライオリティの2社が新規上場
・中国1年物中国期貸出ファシリティ金利
・豪消費者物価指数（8月）
・スウェーデン中央銀行が政策金利発表
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジルFGV建設コスト（9月）
・ブラジル経常収支（8月）
・ブラジル海外直接投資（8月）
・ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15（9月）
・米新築住宅販売件数（8月）
・米2年物変動利付債と5年物国債の入札
・アジアインフラ投資銀行（AIIB）年次総会（26日まで）
・経済協力開発機構（OECD）が中間経済見通しを公表《ST》
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