*08:21JST 9/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（37940.59、+216.68）

・NYダウは上昇（42208.22、+83.57）

・ナスダック総合指数は上昇（18074.52、+100.25）

・SOX指数は上昇（5091.78、+65.97）

・VIX指数は下落（15.39、-0.50）

・米原油先物は上昇（71.56、+1.19）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・1ドル＝142.90-00円

・シカゴ日経先物は下落（37670、大阪日中比-150）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・企業向けサービス価格指数（8月）

・日銀営業毎旬報告（20日現在）

・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

・国債買いオペ

・国債市場特別参加者会合

・外食売上高（8月）

・スーパーマーケット売上高（8月）

・全国百貨店売上高（8月）

・東京地区百貨店売上高（8月）

・ROXX、リプライオリティの2社が新規上場

・中国1年物中国期貸出ファシリティ金利

・豪消費者物価指数（8月）

・スウェーデン中央銀行が政策金利発表

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジルFGV建設コスト（9月）

・ブラジル経常収支（8月）

・ブラジル海外直接投資（8月）

・ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15（9月）

・米新築住宅販売件数（8月）

・米2年物変動利付債と5年物国債の入札

・アジアインフラ投資銀行（AIIB）年次総会（26日まで）

・経済協力開発機構（OECD）が中間経済見通しを公表《ST》