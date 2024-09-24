関連記事
アステナホールディングスグループのマルマンH&B、新商品『電子PAIPOサクセスby禁煙パイポ』を発売
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■禁煙・節煙応援商品「電子PAIPOサクセスシリーズ」
アステナホールディングス<8095>(東証プライム)グループのマルマンH&B(本社:東京都千代田区)は、10月1日(火)から全国の量販店とWEBサイトで、新商品「電子PAIPOサクセスby禁煙パイポ」を発売すると発表。
1984年に発売以来、長らく禁煙・節煙商品として親しまれている禁煙パイポ。今年は発売40周年を迎え、様々なプロモーションを展開中。その記念すべき年に、禁煙・節煙を応援する新商品「電子PAIPOサクセスby禁煙パイポ」を発売する。
■「電子PAIPOサクセスby禁煙パイポ」の特徴と商品概要
・簡単操作:吸うだけで起動する吸い切りタイプ ・フレーバー:タバコ味、メンソールタバコ味、マスカット味の3種類 ・大容量:2500回吸引可能でコストパフォーマンス抜群(※吸い方や保管状況により変動) ・価格:オープン価格 ・市場想定販売価格:1,980円(税抜1,800円) ・禁煙・節煙を目指す方々にとって、喫煙費用の面でも大きなサポートとなる商品 (情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
【関連記事・情報】
・【株式市場特集】大谷翔平とＪリーグが牽引するスポーツの秋、関連株に注目（20234/09/09）
・【株式市場特集】中間配当＆分割のダブルチャンス！高配当株でインカムとキャピタルゲインを（20234/09/02）
・【株式市場特集】金価格高騰で脚光を浴びる関連株、リデュース・リユース株に注目（2024/08/26）
・【株式市場特集】業績上方修正と株主還元策が魅力！注目すべき割安銘柄（2024/08/05）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク