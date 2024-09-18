*08:35JST 9/18

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（17628.06、+35.93）

・1ドル＝142.10-20円

・シカゴ日経先物は上昇（36410、大阪比+400）

・SOX指数は上昇（4912.10、+1.66）

・米原油先物は上昇（71.19、+1.10）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（36203.22、-378.54）

・NYダウは下落（41606.18、-15.90）

・VIX指数は上昇（17.61、+0.47）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・貿易統計（8月）

・コア機械受注（7月）

・国債買いオペ

・訪日外国人数（8月）

・月例経済報告（9月）

・NZ経常収支（4-6月）

・中国中期貸出ファシリティ金利（1年物）（25日までに）

・南アフリカ消費者物価指数（8月）

・英消費者物価コア指数（8月）

・英生産者物価産出指数（8月）

・ユーロ圏消費者物価指数（8月）

・ブラジル中央銀行が政策金利発表

・米住宅着工件数（8月）

・米住宅建設許可件数（8月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表

・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見

・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（7月）《ST》