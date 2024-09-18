関連記事
9/18の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 9/18
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（17628.06、+35.93）
・1ドル＝142.10-20円
・シカゴ日経先物は上昇（36410、大阪比+400）
・SOX指数は上昇（4912.10、+1.66）
・米原油先物は上昇（71.19、+1.10）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（36203.22、-378.54）
・NYダウは下落（41606.18、-15.90）
・VIX指数は上昇（17.61、+0.47）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・貿易統計（8月）
・コア機械受注（7月）
・国債買いオペ
・訪日外国人数（8月）
・月例経済報告（9月）
・NZ経常収支（4-6月）
・中国中期貸出ファシリティ金利（1年物）（25日までに）
・南アフリカ消費者物価指数（8月）
・英消費者物価コア指数（8月）
・英生産者物価産出指数（8月）
・ユーロ圏消費者物価指数（8月）
・ブラジル中央銀行が政策金利発表
・米住宅着工件数（8月）
・米住宅建設許可件数（8月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表
・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見
・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（7月）《ST》
スポンサードリンク