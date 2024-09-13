*08:35JST 9/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（36833.27、+1213.50）

・NYダウは上昇（41096.77、+235.06）

・ナスダック総合指数は上昇（17569.68、+174.15）

・シカゴ日経先物は上昇（36740、大阪比+110）

・VIX指数は低下（17.07、-0.62）

・米原油先物は上昇（68.97、+1.66）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・1ドル＝141.70-80円

・SOX指数は下落（4898.44、-11.73）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・会社四季報（秋号）発売

・9月限先物オプション特別清算指数（SQ）算出

・設備稼働率（7月）

・鉱工業生産（7月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（7月）

・露ロシア中央銀行が政策金利発表

・インド外貨準備高（先週）

・ブラジル経済活動（7月）

・米輸入物価指数（8月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（9月）

・ロシアGDP（4-6月）

・インド貿易収支（8月）

・EU（欧州連合）財務相非公式理事会（14日まで）《ST》