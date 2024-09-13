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9/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 9/13
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（36833.27、+1213.50）
・NYダウは上昇（41096.77、+235.06）
・ナスダック総合指数は上昇（17569.68、+174.15）
・シカゴ日経先物は上昇（36740、大阪比+110）
・VIX指数は低下（17.07、-0.62）
・米原油先物は上昇（68.97、+1.66）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・1ドル＝141.70-80円
・SOX指数は下落（4898.44、-11.73）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・会社四季報（秋号）発売
・9月限先物オプション特別清算指数（SQ）算出
・設備稼働率（7月）
・鉱工業生産（7月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（7月）
・露ロシア中央銀行が政策金利発表
・インド外貨準備高（先週）
・ブラジル経済活動（7月）
・米輸入物価指数（8月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（9月）
・ロシアGDP（4-6月）
・インド貿易収支（8月）
・EU（欧州連合）財務相非公式理事会（14日まで）《ST》
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