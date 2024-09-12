*04:14JST 9月11日のNY為替概況

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円54銭へ上昇後、141円25銭まで反落し、引けた。

米8月消費者物価（CPI）コア指数の予想外の加速を受け大幅利下げ観測が後退、金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、株安に連れ安全資産の国債買いで金利低下に伴うドル売り、米国政府機関閉鎖懸念も浮上し、ドル売り材料となった。

ユーロ・ドルは1.1048ドルから1.1002ドルまで下落し、引けた。欧州中央銀行（ECB）による追加利下げを織り込むユーロ売りが継続。

ユーロ・円は、156円97銭から155円46銭まで下落。日欧金利差縮小観測にユーロ売り・円買いが優勢となった。

ポンド・ドルは1.3094ドルから1.3002ドルまで下落した。国内総生産（GDP）の伸びが予想外に鈍化し、英中銀の年内の追加利下げ観測が強まり、ポンド売りが優勢となった。

ドル・スイスは0.8462フランから0.8517フランまで上昇。



[経済指標]

・米・8月消費者物価指数：前年比＋2.5％（予想：+2.5％、7月：+2.9％）

・米・8月消費者物価コア指数：前年比＋3.2％（予想：+3.2％、7月：+3.2％）

・米・8月消費者物価指数：前月比＋0.2％（予想：+0.2％、7月：+0.2％）

・米・8月消費者物価コア指数：前月比＋0.3％（予想：+0.2％、7月：+0.2％）《KY》