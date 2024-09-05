*08:30JST 9/5

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（40974.97、+38.04）

・SOX指数は上昇（4770.85、+11.85）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（37047.61、-1638.70）

・ナスダック総合指数は下落（17084.30、-52.00）

・1ドル＝143.60-70円

・シカゴ日経先物は下落（36725、大阪比-275）

・VIX指数は上昇（21.32、+0.60）

・米原油先物は下落（69.20、-1.14）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・毎月勤労統計（7月）

・実質賃金総額（7月）

・対外対内証券投資（先週）

・30年物国債入札

・車名別新車販売（8月）

・高田創日銀審議委員が金融経済懇談会に出席、同記者会見

・豪貿易収支（7月）

・韓国GDP（4-6月）

・スイス失業率（8月）

・独製造業受注（7月）

・ユーロ圏小売売上高（7月）

・ブラジル貿易収支（8月）

・米ADP全米雇用報告（8月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米サービス業PMI（8月）

・米総合PMI（8月）

・米ISM非製造業景況指数（8月）《ST》