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9/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:30JST 9/5
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（40974.97、+38.04）
・SOX指数は上昇（4770.85、+11.85）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（37047.61、-1638.70）
・ナスダック総合指数は下落（17084.30、-52.00）
・1ドル＝143.60-70円
・シカゴ日経先物は下落（36725、大阪比-275）
・VIX指数は上昇（21.32、+0.60）
・米原油先物は下落（69.20、-1.14）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・毎月勤労統計（7月）
・実質賃金総額（7月）
・対外対内証券投資（先週）
・30年物国債入札
・車名別新車販売（8月）
・高田創日銀審議委員が金融経済懇談会に出席、同記者会見
・豪貿易収支（7月）
・韓国GDP（4-6月）
・スイス失業率（8月）
・独製造業受注（7月）
・ユーロ圏小売売上高（7月）
・ブラジル貿易収支（8月）
・米ADP全米雇用報告（8月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米サービス業PMI（8月）
・米総合PMI（8月）
・米ISM非製造業景況指数（8月）《ST》
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