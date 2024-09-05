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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米ADP全米雇用報告、米ISM非製造業景況指数など

2024年9月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米ADP全米雇用報告、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(7月)　3.5％　4.5％
08:30　実質賃金総額(7月)　　1.1％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:30　高田創日銀審議委員が金融経済懇談会に出席、同記者会見


＜海外＞
08:00　韓・GDP(4-6月)　2.3％　2.3％
10:30　豪・貿易収支(7月)　49.00億豪ドル　55.89億豪ドル
14:45　スイス・失業率(8月)　2.4％　2.3％
15:00　独・製造業受注(7月)　-0.2％　3.9％
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(7月)　0.1％　-0.3％
21:15　米・ADP全米雇用報告(8月)　14.8万人　12.2万人
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23.1万件
22:45　米・サービス業PMI(8月)　　55.2
22:45　米・総合PMI(8月)　　54.1
23:00　米・ISM非製造業景況指数(8月)　51.0　51.4
27:00　ブ・貿易収支(8月)　　76.4億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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