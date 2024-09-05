*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米ADP全米雇用報告、米ISM非製造業景況指数など

＜国内＞

08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(7月) 3.5％ 4.5％

08:30 実質賃金総額(7月) 1.1％

08:50 対外・対内証券投資(先週)

10:30 高田創日銀審議委員が金融経済懇談会に出席、同記者会見



＜海外＞

08:00 韓・GDP(4-6月) 2.3％ 2.3％

10:30 豪・貿易収支(7月) 49.00億豪ドル 55.89億豪ドル

14:45 スイス・失業率(8月) 2.4％ 2.3％

15:00 独・製造業受注(7月) -0.2％ 3.9％

18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(7月) 0.1％ -0.3％

21:15 米・ADP全米雇用報告(8月) 14.8万人 12.2万人

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23.1万件

22:45 米・サービス業PMI(8月) 55.2

22:45 米・総合PMI(8月) 54.1

23:00 米・ISM非製造業景況指数(8月) 51.0 51.4

27:00 ブ・貿易収支(8月) 76.4億ドル



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》