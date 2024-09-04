*08:39JST 9/4

[強弱材料]

強気材料

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38686.31、-14.56）

・NYダウは下落（40936.93、-626.15）

・ナスダック総合指数は下落（17136.30、-577.33）

・1ドル＝145.40-50円

・シカゴ日経先物は下落（37595、大阪比-1195）

・SOX指数は下落（4759.00、-399.82）

・VIX指数は上昇（20.72、+5.17）

・米原油先物は下落（70.34、-3.21）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・石油製品価格（2日）

・サービス業PMI（8月）

・総合PMI（8月）

・豪GDP（4-6月）

・中国財新サービス業PMI（8月）

・中国財新総合PMI（8月）

・インドサービス業PMI確定値（8月）

・インド総合PMI確定値（8月）

・ユーロ圏サービス業PMI（8月）

・ユーロ圏総合PMI（8月）

・ユーロ圏生産者物価指数（7月）

・ブラジル鉱工業生産（7月）

・ブラジルサービス業PMI（8月）

・ブラジル総合PMI（8月）

・カナダ貿易収支（7月）

・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表

・米貿易収支（7月）

・米JOLT求人件数（7月）

・米製造業受注（7月）

・米自動車販売（8月、5日までに）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表《ST》