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9/4の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 9/4
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38686.31、-14.56）
・NYダウは下落（40936.93、-626.15）
・ナスダック総合指数は下落（17136.30、-577.33）
・1ドル＝145.40-50円
・シカゴ日経先物は下落（37595、大阪比-1195）
・SOX指数は下落（4759.00、-399.82）
・VIX指数は上昇（20.72、+5.17）
・米原油先物は下落（70.34、-3.21）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・石油製品価格（2日）
・サービス業PMI（8月）
・総合PMI（8月）
・豪GDP（4-6月）
・中国財新サービス業PMI（8月）
・中国財新総合PMI（8月）
・インドサービス業PMI確定値（8月）
・インド総合PMI確定値（8月）
・ユーロ圏サービス業PMI（8月）
・ユーロ圏総合PMI（8月）
・ユーロ圏生産者物価指数（7月）
・ブラジル鉱工業生産（7月）
・ブラジルサービス業PMI（8月）
・ブラジル総合PMI（8月）
・カナダ貿易収支（7月）
・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表
・米貿易収支（7月）
・米JOLT求人件数（7月）
・米製造業受注（7月）
・米自動車販売（8月、5日までに）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表《ST》
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