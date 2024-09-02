*16:09JST 2日の日本国債市場概況：債券先物は144円60銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付144円55銭 高値144円63銭 安値144円51銭 引け144円60銭

売買高総計13115枚

2年 464回 0.367％

5年 171回 0.509％

10年 375回 0.904％

20年 189回 1.721％

債券先物9月限は、144円55銭で取引を開始。米国の経済指標を受けた大幅利下げ観測の後退による金利上昇にともない売りが先行し、144円51銭まで下げた。その後、いったん買い戻しがみられ144円63銭まで上げたが、あすの10年債入札を控えて伸び悩んだ。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

休場。

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.32％、英国債は4.01％、オーストラリア10年債は4.01％、NZ10年債は4.29％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・16:55 独・8月製造業PMI改定値（予想：42.1、速報値：42.1）

・17:00 ユーロ圏・8月製造業PMI改定値（予想：45.6、速報値：45.6）

・17:30 英・8月製造業PMI改定値（予想：52.5、速報値：52.5）

・米国休場（レーバーデー）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》