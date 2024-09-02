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2024年度毎日ファッション大賞は三原康裕
記事提供元：アパレルウェブ
写真：大賞を受賞した三原康裕氏
2024年度（第42回）毎日ファッション大賞（毎日新聞社主催、経済産業省後援）の受賞者が決定した。大賞は「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」のデザイナー、三原康裕氏が受賞。新人賞・資生堂奨励賞には「ハルノブムラタ（HARUNOBUMURATA）」のデザイナー、村田晴信氏が選ばれた。また、長い間ファッション業界に貢献した人々や団体に贈られる鯨岡阿美子賞には、日本ファッション・ウィーク推進機構の前理事長、三宅正彦氏が選出された。
新人賞・資生堂奨励賞を受賞した村田晴信氏
写真：鯨岡阿美子賞を受賞した三宅正彦氏
毎日ファッション大賞は1982年に毎日新聞創刊110年を記念して創設され、ファッション関係者の優れた業績を称え、新たな才能を発掘し、豊かなファッション情報の発信を継続。ファッション業界の更なる振興と文化の育成に貢献してきた。
受賞者のインタビューを含む特集記事は、10月上旬に毎日新聞朝刊で掲載予定だ。
■「毎日ファッション大賞」公式サイト
※この記事はアパレルウェブより提供を受けて配信しています。
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