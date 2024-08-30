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山陽電気鉄道など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9052＞ ;山陽電鉄;796%;144900;0.18;2043;8 ＜8167＞ ;リテールＰ;723%;697600;0.02;1436;46 ＜6715＞ ;ナカヨ;450%;900;7.69;1167;0 ＜7520＞ ;エコス;419%;160000;0.11;2053;27 ＜3222＞ ;ＵＳＭＨ;320%;1071100;0.21;865;5 ＜7611＞ ;ハイデ日高;319%;418800;0.07;2726;1 ＜9842＞ ;アークランズ;301%;885900;0.05;1739;-7 ＜7443＞ ;横浜魚類;300%;900;2.97;558;-1 ＜3232＞ ;三重交通ＧＨＤ;269%;340600;0.17;517;8 ＜9601＞ ;松竹;269%;196500;0.13;9946;246 ＜3048＞ ;ビックカメラ;257%;2187500;0.04;1666;-14 ＜3543＞ ;コメダＨＤ;223%;717700;0.09;2639;-19 ＜3387＞ ;クリレスＨＤ;219%;1572600;0.02;1052;0 ＜8278＞ ;フジ;215%;155100;0.04;1958;7 ＜9979＞ ;大庄;180%;63000;0.43;1100;-1 ＜9861＞ ;吉野家ＨＤ;173%;986900;0.07;3045;-30 ＜8160＞ ;木曽路;173%;155400;0.06;2561;11 ＜4347＞ ;ブロメディア;171%;13200;10.03;1564;22 ＜2669＞ ;カネ美食品;166%;13800;0.16;3245;-5 ＜9418＞ ;UNEXT;141%;434300;1.42;5660;-130
[コメント]山陽電気鉄道＜9052＞はPBR1倍を下回っているほか、信用倍率0.18倍と売り長となっている。《TY》
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