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8/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:36JST 8/27
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（41240.52、+65.44）
・1ドル＝144.50-60円
・米原油先物は上昇（77.42、+2.59）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38110.22、-254.05）
・ナスダック総合指数は下落（17725.77、-152.03）
・シカゴ日経先物は下落（38035、大阪比-5）
・SOX指数は下落（5097.35、-131.31）
・VIX指数は上昇（16.15、+0.29）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・企業向けサービス価格指数（7月）
・日銀「基調的なインフレを捕捉するための指標」
・中国工業企業利益（7月）
・独GDP改定値（4-6月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジルFGV建設コスト（8月）
・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA-15）（8月）
・米FHFA住宅価格指数（6月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（6月）
・米消費者信頼感指数（8月）
・米2年物国債入札《ST》
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