*08:36JST 8/27

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（41240.52、+65.44）

・1ドル＝144.50-60円

・米原油先物は上昇（77.42、+2.59）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38110.22、-254.05）

・ナスダック総合指数は下落（17725.77、-152.03）

・シカゴ日経先物は下落（38035、大阪比-5）

・SOX指数は下落（5097.35、-131.31）

・VIX指数は上昇（16.15、+0.29）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・企業向けサービス価格指数（7月）

・日銀「基調的なインフレを捕捉するための指標」

・中国工業企業利益（7月）

・独GDP改定値（4-6月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジルFGV建設コスト（8月）

・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA-15）（8月）

・米FHFA住宅価格指数（6月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（6月）

・米消費者信頼感指数（8月）

・米2年物国債入札《ST》