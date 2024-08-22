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8/22の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:52JST 8/22
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（40890.49、+55.52）
・ナスダック総合指数は上昇（17918.99、+102.05）
・SOX指数は上昇（5267.93、+71.63）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（37951.80、-111.12）
・1ドル＝145.10-20円
・シカゴ日経先物は下落（37885、大阪比-85）
・VIX指数は上昇（16.27、+0.39）
・米原油先物は下落（71.93、-1.24）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・日銀営業毎旬報告（20日）
・スーパーマーケット売上高（7月）
・工作機械受注（7月）
・日本、インド、ユーロ圏、英国、米国などPMI（8月）
・韓国中央銀行が政策金利発表
・中国SWIFTグローバル支払い元建て（7月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（8月）
・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（7月会合）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米中古住宅販売件数（7月）
・米ジャクソンホール会議（カンザスシティー連銀主催の年次経済シンポジウム、2
4日まで）
・米30年物インフレ連動国債（TIPS）入札《ST》
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