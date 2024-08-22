*08:52JST 8/22

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（40890.49、+55.52）

・ナスダック総合指数は上昇（17918.99、+102.05）

・SOX指数は上昇（5267.93、+71.63）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（37951.80、-111.12）

・1ドル＝145.10-20円

・シカゴ日経先物は下落（37885、大阪比-85）

・VIX指数は上昇（16.27、+0.39）

・米原油先物は下落（71.93、-1.24）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・日銀営業毎旬報告（20日）

・スーパーマーケット売上高（7月）

・工作機械受注（7月）

・日本、インド、ユーロ圏、英国、米国などPMI（8月）

・韓国中央銀行が政策金利発表

・中国SWIFTグローバル支払い元建て（7月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（8月）

・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（7月会合）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米中古住宅販売件数（7月）

・米ジャクソンホール会議（カンザスシティー連銀主催の年次経済シンポジウム、2

4日まで）

・米30年物インフレ連動国債（TIPS）入札《ST》