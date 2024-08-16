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エコスなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜4801＞ ;セントラルＳＰ;884%;56600;0.07;2443;35 ＜7611＞ ;ハイデ日高;473%;469300;0.08;2730;20 ＜3548＞ ;バロック;332%;233000;0.43;792;3 ＜2937＞ ;サンクゼール;326%;36500;0.49;1951;47 ＜7603＞ ;マックハウス;300%;12600;1.29;368;-2 ＜3387＞ ;クリレスＨＤ;237%;2484500;0.03;1071;0 ＜5240＞ ;ｍｏｎｏＡＩ;215%;273400;3.25;501;0 ＜9842＞ ;アークランズ;198%;660000;0.11;1751;18 ＜3222＞ ;ＵＳＭＨ;195%;461800;0.27;881;14 ＜9861＞ ;吉野家ＨＤ;162%;1044400;0.12;3036;56.5 ＜7119＞ ;ハルメクＨＤ;146%;13600;9.38;935;25 ＜3232＞ ;三重交通ＧＨＤ;128%;271100;0.29;528;7 ＜9979＞ ;大庄;125%;46100;0.62;1176;18 ＜8167＞ ;リテールＰ;119%;292000;0.05;1446;34 ＜7520＞ ;エコス;112%;72500;0.16;2132;56 ＜9601＞ ;松竹;107%;80300;0.27;9750;-101 ＜3546＞ ;アレンザHD;104%;20100;0.32;1106;17 ＜9405＞ ;朝日放送HD;101%;27300;2.11;659;4 ＜3484＞ ;テンポイノベ;100%;11200;2.25;916;18 ＜4388＞ ;エーアイ;100%;6200;4.71;621;1
[コメント]エコス＜7520＞は信用倍率0.16倍で1倍を下回って売り長となっている。《TY》
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