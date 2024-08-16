*16:31JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は144円83銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付144円69銭 高値144円87銭 安値144円69銭 引け144円83銭

売買高総計17650枚

2年 463回 0.352％

5年 171回 0.491％

10年 375回 0.872％

20年 189回 1.684％

債券先物9月限は、144円69銭で取引を開始。米国の7月小売売上高や週次新規失業保険申請件数の改善を受け、景気急減速への懸念後退による金利上昇にともない売り先行となった。その後、米金利がやや低下するなかで買いが優勢になり、144円87銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.08％、10年債は3.90％、30年債は4.16％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.24％、英国債は3.90％、オーストラリア10年債は3.93％、NZ10年債は4.11％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 ユーロ圏・6月貿易収支（5月：+139億ユーロ）

・21:30 米・7月住宅着工件数（予想：133.3万戸、6月：135.3万戸）

・21:30 米・7月住宅建設許可件数（予想：142.5万戸、6月：144.6万戸）

・23:00 米・8月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：66.9、7月：66.4）

・02:25 グールズビー米シカゴ連銀総裁座談会参加

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》