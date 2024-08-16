TWO　STONE　&　Sonsが後場ストップ高、業績予想を大幅増額修正、好感買い集中

■今8月期の営業利益は従来予想を78%上回る水準に見直す

TWO STONE & Sons<7352>(東証グロース)は8月16日の13時に今期・2024年8月期の通期連結業績予想の大幅な増額修正を発表し、株価は13時過ぎにストップ高の1032円(150円高、17%高)まで上げ、終値ベースでは8月2日以来の1000円台を回復している。

24年8月期は、Midworks事業を中心としたエンジニアプラットフォームサービスの業績が想定を上回って推移しているとし、連結売上高は3月に開示した従来予想を0.9%上回る140億06百万円の見込みに見直し、営業利益は同78.3%上回る3億60百万円の見込みに、親会社株主に帰属する当期純利益は同2.5倍の1億59百万円の見込みに見直した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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