*08:32JST 8/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（36442.43、+209.92）

・NYダウは上昇（40008.39、+242.75）

・ナスダック総合指数は上昇（17192.60、+4.99）

・1ドル＝147.20-30円

・VIX指数は低下（16.19、-1.93）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・シカゴ日経先物は下落（36275、大阪比-105）

・SOX指数は下落（4933.34、-8.96）

・米原油先物は下落（76.98、-1.37）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・GDP速報値（4-6月）

・国債買いオペ

・鉱工業生産（6月）

・豪失業率（7月）

・中国1年物中期貸出ファシリティ金利

・中国新築住宅価格（7月）

・中国中古住宅価格（7月）

・中国鉱工業生産指数（7月）

・中国小売売上高（7月）

・中国不動産投資（7月）

・中国住宅販売（7月）

・中国調査失業率（7月）

・英鉱工業生産指数（6月）

・英商品貿易収支（6月）

・英GDP速報値（4-6月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（8月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米輸入物価指数（7月）

・米小売売上高（7月）

・米鉱工業生産指数（7月）

・米企業在庫（6月）

・米NAHB住宅市場指数（8月）

・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（6月）

・米セントルイス連銀総裁が講演

・米フィラデルフィア連銀総裁が講演

・アジア太平洋経済協力（APEC）エネルギー相会合（16日まで）

・ウォルマート、JDドットコム、アリババ、アプライドマテリアルズなど決算発表

・韓国、インド、イタリアは休場《ST》