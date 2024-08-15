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8/15の強弱材料
*08:32JST 8/15
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（36442.43、+209.92）
・NYダウは上昇（40008.39、+242.75）
・ナスダック総合指数は上昇（17192.60、+4.99）
・1ドル＝147.20-30円
・VIX指数は低下（16.19、-1.93）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・シカゴ日経先物は下落（36275、大阪比-105）
・SOX指数は下落（4933.34、-8.96）
・米原油先物は下落（76.98、-1.37）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・GDP速報値（4-6月）
・国債買いオペ
・鉱工業生産（6月）
・豪失業率（7月）
・中国1年物中期貸出ファシリティ金利
・中国新築住宅価格（7月）
・中国中古住宅価格（7月）
・中国鉱工業生産指数（7月）
・中国小売売上高（7月）
・中国不動産投資（7月）
・中国住宅販売（7月）
・中国調査失業率（7月）
・英鉱工業生産指数（6月）
・英商品貿易収支（6月）
・英GDP速報値（4-6月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（8月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米輸入物価指数（7月）
・米小売売上高（7月）
・米鉱工業生産指数（7月）
・米企業在庫（6月）
・米NAHB住宅市場指数（8月）
・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（6月）
・米セントルイス連銀総裁が講演
・米フィラデルフィア連銀総裁が講演
・アジア太平洋経済協力（APEC）エネルギー相会合（16日まで）
・ウォルマート、JDドットコム、アリババ、アプライドマテリアルズなど決算発表
・韓国、インド、イタリアは休場《ST》
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