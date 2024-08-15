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今日の注目スケジュール：GDP速報値、中小売売上高、米小売売上高など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、中小売売上高、米小売売上高など
＜国内＞
08:50 GDP速報値(4-6月) 2.0％ -1.8％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
13:30 鉱工業生産(6月) -3.6％
13:30 設備稼働率(6月) 4.1％
＜海外＞
10:20 中・1年物中期貸出ファシリティ金利 2.30％ 2.30％
10:30 中・新築住宅価格(7月) -0.67％
10:30 中・中古住宅価格(7月) 0.85％
10:30 豪・失業率(7月) 4.1％ 4.1％
11:00 中・鉱工業生産指数(7月) 5.4％ 5.3％
11:00 中・小売売上高(7月) 2.6％ 2.0％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(7月) 3.9％ 3.9％
11:00 中・不動産投資(7月) -9.9％ -10.1％
11:00 中・住宅販売(7月) -26.9％
11:00 中・調査失業率(7月) 5.1％ 5.0％
15:00 英・鉱工業生産指数(6月) 0.2％
15:00 英・商品貿易収支(6月) -179.17億ポンド
15:00 英・GDP速報値(4-6月) 0.3％
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(8月) -6.0 -6.6
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23.3万件
21:30 米・輸入物価指数(7月) -0.1％ 0％
21:30 米・小売売上高(7月) 0.3％ 0％
22:15 米・鉱工業生産指数(7月) 0％ 0.6％
23:00 米・企業在庫(6月) 0.3％ 0.5％
23:00 米・NAHB住宅市場指数(8月) 42 42
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(6月) -546億ドル
米・セントルイス連銀総裁が講演
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
ペルー・アジア太平洋経済協力(APEC)エネルギー相会合(16日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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