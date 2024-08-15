*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、中小売売上高、米小売売上高など

＜国内＞

08:50 GDP速報値(4-6月) 2.0％ -1.8％

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)

13:30 鉱工業生産(6月) -3.6％

13:30 設備稼働率(6月) 4.1％



＜海外＞

10:20 中・1年物中期貸出ファシリティ金利 2.30％ 2.30％

10:30 中・新築住宅価格(7月) -0.67％

10:30 中・中古住宅価格(7月) 0.85％

10:30 豪・失業率(7月) 4.1％ 4.1％

11:00 中・鉱工業生産指数(7月) 5.4％ 5.3％

11:00 中・小売売上高(7月) 2.6％ 2.0％

11:00 中・固定資産投資(都市部)(7月) 3.9％ 3.9％

11:00 中・不動産投資(7月) -9.9％ -10.1％

11:00 中・住宅販売(7月) -26.9％

11:00 中・調査失業率(7月) 5.1％ 5.0％

15:00 英・鉱工業生産指数(6月) 0.2％

15:00 英・商品貿易収支(6月) -179.17億ポンド

15:00 英・GDP速報値(4-6月) 0.3％

21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(8月) -6.0 -6.6

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23.3万件

21:30 米・輸入物価指数(7月) -0.1％ 0％

21:30 米・小売売上高(7月) 0.3％ 0％

22:15 米・鉱工業生産指数(7月) 0％ 0.6％

23:00 米・企業在庫(6月) 0.3％ 0.5％

23:00 米・NAHB住宅市場指数(8月) 42 42

29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(6月) -546億ドル



米・セントルイス連銀総裁が講演

米・フィラデルフィア連銀総裁が講演

ペルー・アジア太平洋経済協力(APEC)エネルギー相会合(16日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》