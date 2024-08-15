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今日の注目スケジュール：GDP速報値、中小売売上高、米小売売上高など

2024年8月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、中小売売上高、米小売売上高など
＜国内＞
08:50　GDP速報値(4-6月)　2.0％　-1.8％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
13:30　鉱工業生産(6月)　　-3.6％
13:30　設備稼働率(6月)　　4.1％


＜海外＞
10:20　中・1年物中期貸出ファシリティ金利　2.30％　2.30％
10:30　中・新築住宅価格(7月)　　-0.67％
10:30　中・中古住宅価格(7月)　　0.85％
10:30　豪・失業率(7月)　4.1％　4.1％
11:00　中・鉱工業生産指数(7月)　5.4％　5.3％
11:00　中・小売売上高(7月)　2.6％　2.0％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(7月)　3.9％　3.9％
11:00　中・不動産投資(7月)　-9.9％　-10.1％
11:00　中・住宅販売(7月)　　-26.9％
11:00　中・調査失業率(7月)　5.1％　5.0％
15:00　英・鉱工業生産指数(6月)　　0.2％
15:00　英・商品貿易収支(6月)　　-179.17億ポンド
15:00　英・GDP速報値(4-6月)　　0.3％
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(8月)　-6.0　-6.6
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23.3万件
21:30　米・輸入物価指数(7月)　-0.1％　0％
21:30　米・小売売上高(7月)　0.3％　0％
22:15　米・鉱工業生産指数(7月)　0％　0.6％
23:00　米・企業在庫(6月)　0.3％　0.5％
23:00　米・NAHB住宅市場指数(8月)　42　42
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(6月)　　-546億ドル


米・セントルイス連銀総裁が講演

米・フィラデルフィア連銀総裁が講演

ペルー・アジア太平洋経済協力(APEC)エネルギー相会合(16日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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