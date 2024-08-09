*08:32JST 8/9

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（39446.49、+683.04）

・ナスダック総合指数は上昇（16660.02、+464.22）

・1ドル＝147.20-30円

・シカゴ日経先物は上昇（35575、大阪比+795）

・SOX指数は上昇（4730.01、+303.74）

・VIX指数は低下（23.79、-4.06）

・米原油先物は上昇（76.19、+0.96）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（34831.15、-258.47）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・8月限オプション特別清算指数（SQ）算出

・マネーストック（7月）

・長崎原爆の日

・楽天グループ＜4755＞、ブリヂストン＜5108＞、日本郵政＜6178＞、第一生命HD<8750

>、SOMPOホールディングス＜8630＞、SMC＜6273＞、シャープ＜6753＞など決算発表

・中国消費者物価指数（7月）

・中国生産者物価指数（7月）

・中国経常収支速報（4-6月）

・インド外貨準備高（先週）

・露GDP（4-6月）

・独消費者物価指数（7月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（7月）

・カナダ失業率（7月）

・シンガポール、南アフリカは休場《ST》