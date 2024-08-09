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8/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 8/9
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（39446.49、+683.04）
・ナスダック総合指数は上昇（16660.02、+464.22）
・1ドル＝147.20-30円
・シカゴ日経先物は上昇（35575、大阪比+795）
・SOX指数は上昇（4730.01、+303.74）
・VIX指数は低下（23.79、-4.06）
・米原油先物は上昇（76.19、+0.96）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（34831.15、-258.47）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・8月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・マネーストック（7月）
・長崎原爆の日
・楽天グループ＜4755＞、ブリヂストン＜5108＞、日本郵政＜6178＞、第一生命HD<8750
>、SOMPOホールディングス＜8630＞、SMC＜6273＞、シャープ＜6753＞など決算発表
・中国消費者物価指数（7月）
・中国生産者物価指数（7月）
・中国経常収支速報（4-6月）
・インド外貨準備高（先週）
・露GDP（4-6月）
・独消費者物価指数（7月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（7月）
・カナダ失業率（7月）
・シンガポール、南アフリカは休場《ST》
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