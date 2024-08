*11:06JST テリロジーHD---テリロジーがNozomi Networks APJ Partner Summit 2024で受賞

テリロジーホールディングス<5133>は7日、連結子会社のテリロジーが、米国のNozomi Networksがパートナー企業を対象として年次で開催している「Nozomi Networks APJ Partner Summit 2024」にて、アジアパシフィック・ジャパン地域で最も大きな成果を上げたディストリビューターに授与される「APJ Value Added Distributor of the Year」および「APJ Technical Support Partner of the Year」の2つを受賞したことを発表した。

Nozomi Networksは、電力・鉄道などの重要インフラや自動車・精密機器メーカーなどの製造業を中心に幅広い顧客に向けてOT/IoTセキュリティソリューションを提供している。テリロジーは、OTネットワークにおけるセキュリティの重要性にいち早く着目し、2018年からNozomi Networksの国内1次代理店として国内市場を啓蒙、開拓し、事業展開をしている。「APJ Value Added Distributor of the Year」は、2年連続の受賞となる。

テリロジーは今後も、Nozomi Networksと共に、日本国内の重要インフラや製造業におけるOTセキュリティの高度化を推進していくとしている。《SO》