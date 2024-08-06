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米国株式市場は大幅続落、景気後退懸念や世界株安で投資家心理が悪化（5日）
*07:07JST 米国株式市場は大幅続落、景気後退懸念や世界株安で投資家心理が悪化（5日）
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（5日）
SEP24
Ｏ 34935（ドル建て）
Ｈ 34935
Ｌ 30720
Ｃ 33320 大証比+1940（イブニング比-50）
Vol 36033
SEP24
Ｏ 34835（円建て）
Ｈ 34835
Ｌ 30370
Ｃ 33190 大証比+1810（イブニング比-180）
Vol 97599
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（5日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル144.13円換算）で、日本郵政＜6178＞、みずほFG<84
11>、本田技研工業＜7267＞、三井不動産＜8801＞、三菱UFJFG＜8306＞、アドバンテスト<
6857>、三井物産＜8031＞などが上昇し、全般買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 168.35 -4.67 2426 194
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 9.50 -0.32 1369 123.5
8035 (TOELY) 東京エレク 83.60 -4.78 24099 2044
6758 (SONY.N) ソニー 82.38 0.77 11873 588
9432 (NTTYY) NTT 26.16 0.61 151 6
8058 (MTSUY) 三菱商事 18.26 -0.33 2631 192.5
6501 (HTHIY) 日立製作所 40.50 0.11 2919 223
9983 (FRCOY) ファーストリテ 26.47 -0.57 38151 1681
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 24.20 -1.69 6976 576
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.18 -0.30 5529 284
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 86.25 -4.27 6216 332
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.07 -0.46 8698 536
8031 (MITSY) 三井物産 371.00 -23.66 2674 238
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.44 0.01 7524 439
4568 (DSNKY) 第一三共 34.89 -1.49 5029 134
9433 (KDDIY) KDDI 15.15 0.47 4367 81
7974 (NTDOY) 任天堂 11.88 -0.01 6849 242
8766 (TKOMY) 東京海上HD 29.77 -3.28 4291 245
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.02 -1.01 1394 142.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 12.47 -0.68 3595 141
6902 (DNZOY) デンソー 14.10 -0.47 2032 148
4519 (CHGCY) 中外製薬 21.29 -0.14 6137 197
4661 (OLCLY) オリエンランド 26.38 -0.26 3802 208
8411 (MFG.N) みずほFG 3.84 -0.23 2767 315
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.66 -0.54 18247 657
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.82 -0.26 3984 81
7741 (HOCPY) HOYA 116.52 0.52 16794 729
6503 (MIELY) 三菱電機 28.41 0.22 2047 141.5
6981 (MRAAY) 村田製作所 9.36 -0.46 2698 116
7751 (CAJPY) キヤノン 27.70 -0.27 3992 149
6273 (SMCAY) SMC 22.43 -0.03 64655 3155
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.20 -0.85 1182 -77
6146 (DSCSY) ディスコ 28.00 -0.90 40356 2756
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.60 -0.35 1672 63
8053 (SSUMY) 住友商事 20.90 -1.06 3012 250
6702 (FJTSY) 富士通 16.05 0.14 2313 145.5
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 69.31 -2.19 9990 882
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.51 -0.53 5336 281
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1441 229.5
8002 (MARUY) 丸紅 148.14 -7.89 2135 168.5
6723 (RNECY) ルネサス 6.97 -0.13 2009 144
6954 (FANUY) ファナック 13.45 -0.08 3877 196
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 19.72 -0.08 2842 194
8801 (MTSFY) 三井不動産 28.90 1.10 1388 140.5
6301 (KMTUY) 小松製作所 25.99 0.48 3746 270
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.94 -0.63 2865 106
6594 (NJDCY) 日本電産 9.88 -0.38 5696 241
6857 (ATEYY) アドバンテスト 40.50 -0.90 5837 524
4543 (TRUMY) テルモ 15.47 -0.95 2230 90.5
8591 (IX.N) オリックス 102.71 -2.97 2961 258.5
（時価総額上位50位、1ドル144.13円換算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（5日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
2801 (KIKOY) キッコーマン 24.10 1737 293 20.29
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1441 229.5 18.94
9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.31 1918 237 14.10
8411 (MFG.N) みずほFG 3.84 2767 315 12.85
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.02 1394 142.5 11.39
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（5日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.20 1182 -77 -6.12
8750 (DLICY) 第一生命HD 22.80 3286 -125 -3.66
2587 (STBFY) サントリー食品 16.44 4739 79 1.70
9433 (KDDIY) KDDI 15.15 4367 81 1.89
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.82 3984 81 2.08
「米国株式市場概況」（5日）
ＮＹＤＯＷ
終値：38703.27 前日比：-1033.99
始値：39056.19 高値：39056.19 安値：38499.27
年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67
前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14
Ｎａｓｄａｑ
終値：16200.08 前日比：-576.08
始値：15712.53 高値：16453.46 安値：15708.54
年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30
前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24
Ｓ＆Ｐ５００
終値：5186.33 前日比：-160.23
始値：5151.14 高値：5250.89 安値：5119.26
年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.075％ 米10年国債 3.79％
米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は1033.99ドル安の38,703.27ドル、ナスダック
は576.08ポイント安の16,200.08で取引を終了した。
弱い7月雇用統計を受けた景気後退入り懸念に伴う売りが継続し、寄り付き後、下
落。加えて世界株安で投資家心理が急速に悪化し、手仕舞い売りも加速したと見ら
れ、終日、売りが先行した。ハイテクも売られ、戻り鈍く終盤にかけ再び売りが加
速し、終了。セクター別では、テクノロジー・ハード・機器や半導体・同製造装置
の売りが目立った。
シリアルなどの食品メーカー、ケラノバ（K）はチョコレートメーカーのマースによ
る同社買収観測に買われた。肉食品メーカーのタイソン・フーズ（TSN）は四半期決
算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、3四半期連続での鶏肉売り上げ
見通し引き上げが好感され。上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）は新人工知能（A
I）チップの発表が遅れる可能性が報じられ、売られた。
また、携帯端末のアップル（AAPL）は著名投資家のバフェット氏が運営するバーク
シャー・ハサウェイ（BRK）が保有する同社株を一部売却したことが当局への報告で
明らかになり、下落。検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）はワシン
トン連邦地裁がグーグル検索や関連広告の市場において独占禁止法に違反したと判
断したことが嫌気され、下落した。
投資家の恐怖心理を示すVIX指数はパンデミック以来の高水準となる65.73まで上昇
した。
（Horiko Capital Management LLC）《ST》
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