*07:07JST 米国株式市場は大幅続落、景気後退懸念や世界株安で投資家心理が悪化（5日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（5日）

SEP24

Ｏ 34935（ドル建て）

Ｈ 34935

Ｌ 30720

Ｃ 33320 大証比+1940（イブニング比-50）

Vol 36033



SEP24

Ｏ 34835（円建て）

Ｈ 34835

Ｌ 30370

Ｃ 33190 大証比+1810（イブニング比-180）

Vol 97599

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（5日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル144.13円換算）で、日本郵政＜6178＞、みずほFG<84

11>、本田技研工業＜7267＞、三井不動産＜8801＞、三菱UFJFG＜8306＞、アドバンテスト<

6857>、三井物産＜8031＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 168.35 -4.67 2426 194

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 9.50 -0.32 1369 123.5

8035 (TOELY) 東京エレク 83.60 -4.78 24099 2044

6758 (SONY.N) ソニー 82.38 0.77 11873 588

9432 (NTTYY) NTT 26.16 0.61 151 6

8058 (MTSUY) 三菱商事 18.26 -0.33 2631 192.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 40.50 0.11 2919 223

9983 (FRCOY) ファーストリテ 26.47 -0.57 38151 1681

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 24.20 -1.69 6976 576

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.18 -0.30 5529 284

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 86.25 -4.27 6216 332

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.07 -0.46 8698 536

8031 (MITSY) 三井物産 371.00 -23.66 2674 238

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.44 0.01 7524 439

4568 (DSNKY) 第一三共 34.89 -1.49 5029 134

9433 (KDDIY) KDDI 15.15 0.47 4367 81

7974 (NTDOY) 任天堂 11.88 -0.01 6849 242

8766 (TKOMY) 東京海上HD 29.77 -3.28 4291 245

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.02 -1.01 1394 142.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 12.47 -0.68 3595 141

6902 (DNZOY) デンソー 14.10 -0.47 2032 148

4519 (CHGCY) 中外製薬 21.29 -0.14 6137 197

4661 (OLCLY) オリエンランド 26.38 -0.26 3802 208

8411 (MFG.N) みずほFG 3.84 -0.23 2767 315

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.66 -0.54 18247 657

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.82 -0.26 3984 81

7741 (HOCPY) HOYA 116.52 0.52 16794 729

6503 (MIELY) 三菱電機 28.41 0.22 2047 141.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.36 -0.46 2698 116

7751 (CAJPY) キヤノン 27.70 -0.27 3992 149

6273 (SMCAY) SMC 22.43 -0.03 64655 3155

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.20 -0.85 1182 -77

6146 (DSCSY) ディスコ 28.00 -0.90 40356 2756

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.60 -0.35 1672 63

8053 (SSUMY) 住友商事 20.90 -1.06 3012 250

6702 (FJTSY) 富士通 16.05 0.14 2313 145.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 69.31 -2.19 9990 882

5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.51 -0.53 5336 281

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1441 229.5

8002 (MARUY) 丸紅 148.14 -7.89 2135 168.5

6723 (RNECY) ルネサス 6.97 -0.13 2009 144

6954 (FANUY) ファナック 13.45 -0.08 3877 196

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 19.72 -0.08 2842 194

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.90 1.10 1388 140.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 25.99 0.48 3746 270

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.94 -0.63 2865 106

6594 (NJDCY) 日本電産 9.88 -0.38 5696 241

6857 (ATEYY) アドバンテスト 40.50 -0.90 5837 524

4543 (TRUMY) テルモ 15.47 -0.95 2230 90.5

8591 (IX.N) オリックス 102.71 -2.97 2961 258.5

（時価総額上位50位、1ドル144.13円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 24.10 1737 293 20.29

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 1441 229.5 18.94

9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.31 1918 237 14.10

8411 (MFG.N) みずほFG 3.84 2767 315 12.85

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.02 1394 142.5 11.39

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.20 1182 -77 -6.12

8750 (DLICY) 第一生命HD 22.80 3286 -125 -3.66

2587 (STBFY) サントリー食品 16.44 4739 79 1.70

9433 (KDDIY) KDDI 15.15 4367 81 1.89

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.82 3984 81 2.08



「米国株式市場概況」（5日）

ＮＹＤＯＷ

終値：38703.27 前日比：-1033.99

始値：39056.19 高値：39056.19 安値：38499.27

年初来高値：41198.08 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：16200.08 前日比：-576.08

始値：15712.53 高値：16453.46 安値：15708.54

年初来高値：18647.45 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5186.33 前日比：-160.23

始値：5151.14 高値：5250.89 安値：5119.26

年初来高値：5667.20 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.075％ 米10年国債 3.79％



米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は1033.99ドル安の38,703.27ドル、ナスダック

は576.08ポイント安の16,200.08で取引を終了した。

弱い7月雇用統計を受けた景気後退入り懸念に伴う売りが継続し、寄り付き後、下

落。加えて世界株安で投資家心理が急速に悪化し、手仕舞い売りも加速したと見ら

れ、終日、売りが先行した。ハイテクも売られ、戻り鈍く終盤にかけ再び売りが加

速し、終了。セクター別では、テクノロジー・ハード・機器や半導体・同製造装置

の売りが目立った。

シリアルなどの食品メーカー、ケラノバ（K）はチョコレートメーカーのマースによ

る同社買収観測に買われた。肉食品メーカーのタイソン・フーズ（TSN）は四半期決

算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、3四半期連続での鶏肉売り上げ

見通し引き上げが好感され。上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）は新人工知能（A

I）チップの発表が遅れる可能性が報じられ、売られた。

また、携帯端末のアップル（AAPL）は著名投資家のバフェット氏が運営するバーク

シャー・ハサウェイ（BRK）が保有する同社株を一部売却したことが当局への報告で

明らかになり、下落。検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）はワシン

トン連邦地裁がグーグル検索や関連広告の市場において独占禁止法に違反したと判

断したことが嫌気され、下落した。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数はパンデミック以来の高水準となる65.73まで上昇

した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》