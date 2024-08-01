ミロク情報サービスは25年3月期1Q小幅営業・経常減益、積極的な事業展開で収益拡大基調

(決算速報) ミロク情報サービス<9928>(東証プライム)は、7月31日の取引時間終了後に25年3月期第1四半期連結業績を発表した。小幅営業・経常減益だった。売上面は主力のERP製品が概ね順調に推移して増収だが、人的資本投資による人件費増加、売上拡大に伴う仕入原価の増加などが影響した。ただし通期の増収増益予想を据え置いた。新規顧客獲得やサブスクリプション型への移行加速などにより、人件費増加などを吸収する見込みだ。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は戻り高値園で上げ一服の形となったが、調整一巡して上値を試す展開を期待したい。

■25年3月期1Q小幅営業・経常減益、通期増収増益予想据え置き

25年3月期第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比6.4%増の111億57百万円で、営業利益が4.0%減の13億73百万円、経常利益が4.2%減の13億94百万円、親会社株主帰属四半期純利益が20.2%増の11億18百万円だった。

小幅営業・経常減益だった。売上面は主力のERP製品が概ね順調に推移して増収だが、人的資本投資による人件費増加、売上拡大に伴う仕入原価の増加などが影響した。なお純利益は特別利益に投資有価証券売却益2億64百万円を計上したため大幅増益だった。

品目別売上高は、システム導入契約売上高が0.9%増の59億56百万円(ハードウェアが24.0%増の11億94百万円、ソフトウェアが12.3%減の29億67百万円、システム導入支援サービスのユースウェアが15.4%増の17億94百万円)、サービス収入が17.2%増の44億66百万円(会計事務所向け総合保守サービスTVSが1.5%増の6億45百万円、ソフトウェア使用料収入が40.7%増の17億18百万円、企業向けソフトウェア運用支援サービス収入が5.9%増の15億35百万円、ハードウェア・ネットワーク保守サービス収入が7.1%増の4億12百万円、サプライ・オフィス用品が30.9%増の1億54百万円)だった。中堅・中小企業向けERP製品のサブスクリプション型への移行促進により、ソフトウェア使用料収入などストック型のサービス収入が大幅に伸長した。

通期連結業績予想は据え置いて売上高が24年3月期比3.5%増の455億円、営業利益が10.3%増の67億40百万円、経常利益が7.0%増の67億50百万円、親会社株主帰属当期純利益が4.7%増の44億40百万円としている。配当予想は24年3月期比5円増配の55円(期末一括)としている。連続増配で予想配当性向は37.1%となる。

増収増益・連続増配予想としている。新規顧客獲得による顧客基盤の拡大、サブスクリプション型への移行加速などにより、人件費増加などを吸収する見込みだ。第1四半期の進捗率は売上高25%、営業利益20%、経常利益21%、親会社株主帰属当期純利益25%である。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株価は調整一巡

株価は戻り高値園で上げ一服の形となったが、調整一巡して上値を試す展開を期待したい。7月31日の終値は1953円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS148円40銭で算出)は約13倍、今期予想配当利回り(会社予想の55円で算出)は約2.8%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS892円77銭で算出)は約2.2倍、そして時価総額は約680億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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