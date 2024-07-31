*08:40JST 7/31

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38525.95、+57.32）

・NYダウは上昇（40743.33、+203.40）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（17147.42、-222.78）

・1ドル＝152.70-80円

・シカゴ日経先物は下落（38105、大阪比-385）

・SOX指数は下落（4890.15、-197.47）

・VIX指数は上昇（17.69、+1.09）

・米原油先物は下落（74.73、-1.08）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・小売売上高（6月）

・鉱工業生産指数（6月）

・百貨店売上高（6月）

・スーパー売上高（6月）

・住宅着工件数（6月）

・消費者態度指数（7月）

・石油製品価格（29日現在）

・外国為替平衡操作の実施状況（6月27日-7月29日）

・日銀金融政策決定会合の結果発表

・日銀「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」

・植田日銀総裁が会見

・Faber Companyが新規上場

・アドバンテスト＜6857＞、日立＜6501＞、パナHD＜6752＞、デンソー＜6902＞、みずほ<84

11>、JR東＜9020＞、武田薬＜4502＞、東京電力HD＜9501＞など決算発表

・豪小売売上高（6月）

・豪消費者物価指数（6月）

・中国製造業PMI（7月）

・台湾GDP（4-6月）

・香港GDP（4-6月）

・インド財政赤字（6月）

・南アフリカ貿易収支（6月）

・独失業率（失業保険申請率）（7月）

・ユーロ圏消費者物価指数（7月）

・ブラジル中央銀行が政策金利発表

・米ADP全米雇用報告（7月）

・米雇用コスト指数（4-6月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（7月）

・米中古住宅販売成約指数（6月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見

・メタ、ボーイング、AIGなど決算発表《ST》