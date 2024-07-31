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7/31の強弱材料
*08:40JST 7/31
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38525.95、+57.32）
・NYダウは上昇（40743.33、+203.40）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（17147.42、-222.78）
・1ドル＝152.70-80円
・シカゴ日経先物は下落（38105、大阪比-385）
・SOX指数は下落（4890.15、-197.47）
・VIX指数は上昇（17.69、+1.09）
・米原油先物は下落（74.73、-1.08）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・小売売上高（6月）
・鉱工業生産指数（6月）
・百貨店売上高（6月）
・スーパー売上高（6月）
・住宅着工件数（6月）
・消費者態度指数（7月）
・石油製品価格（29日現在）
・外国為替平衡操作の実施状況（6月27日-7月29日）
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・日銀「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」
・植田日銀総裁が会見
・Faber Companyが新規上場
・アドバンテスト＜6857＞、日立＜6501＞、パナHD＜6752＞、デンソー＜6902＞、みずほ<84
11>、JR東＜9020＞、武田薬＜4502＞、東京電力HD＜9501＞など決算発表
・豪小売売上高（6月）
・豪消費者物価指数（6月）
・中国製造業PMI（7月）
・台湾GDP（4-6月）
・香港GDP（4-6月）
・インド財政赤字（6月）
・南アフリカ貿易収支（6月）
・独失業率（失業保険申請率）（7月）
・ユーロ圏消費者物価指数（7月）
・ブラジル中央銀行が政策金利発表
・米ADP全米雇用報告（7月）
・米雇用コスト指数（4-6月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（7月）
・米中古住宅販売成約指数（6月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見
・メタ、ボーイング、AIGなど決算発表《ST》
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