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7/26の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:51JST 7/26
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（39935.07、+81.20）
・1ドル＝153.90-00円
・シカゴ日経先物は上昇（37770、大阪比+40）
・米原油先物は上昇（78.28、+0.69）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（37869.51、-1285.34）
・ナスダック総合指数は下落（17181.72、-160.69）
・SOX指数は下落（5005.36、-100.30）
・VIX指数は上昇（18.46、+0.42）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（7月）
・2年物国債入札
・景気動向指数改定値（5月）
・タイミーが新規上場
・信越化＜4063＞、キーエンス＜6861＞、エムスリー＜2413＞など決算発表
・インド外貨準備高（先週）
・ロシア中央銀行が政策金利発表
・パリ五輪開幕
・欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏CPI予想
・ブラジルFGV建設コスト（7月）
・ブラジル融資残高（6月）
・ブラジル個人ローンデフォルト率（6月）
・ブラジルローン残高（6月）
・主要20カ国（G20）財務相・中央銀行総裁会議最終日
・米個人所得（6月）
・米個人消費支出（PCE）価格指数（6月）
・米ミシガン大学消費者態度指数（7月）
・米スリーエムなど決算発表《ST》
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