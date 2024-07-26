*08:51JST 7/26

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（39935.07、+81.20）

・1ドル＝153.90-00円

・シカゴ日経先物は上昇（37770、大阪比+40）

・米原油先物は上昇（78.28、+0.69）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（37869.51、-1285.34）

・ナスダック総合指数は下落（17181.72、-160.69）

・SOX指数は下落（5005.36、-100.30）

・VIX指数は上昇（18.46、+0.42）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（7月）

・2年物国債入札

・景気動向指数改定値（5月）

・タイミーが新規上場

・信越化＜4063＞、キーエンス＜6861＞、エムスリー＜2413＞など決算発表

・インド外貨準備高（先週）

・ロシア中央銀行が政策金利発表

・パリ五輪開幕

・欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏CPI予想

・ブラジルFGV建設コスト（7月）

・ブラジル融資残高（6月）

・ブラジル個人ローンデフォルト率（6月）

・ブラジルローン残高（6月）

・主要20カ国（G20）財務相・中央銀行総裁会議最終日

・米個人所得（6月）

・米個人消費支出（PCE）価格指数（6月）

・米ミシガン大学消費者態度指数（7月）

・米スリーエムなど決算発表《ST》