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今日の注目スケジュール：露中央銀行が政策金利発表、米個人消費支出価格コア指数、米ミシガン大学消費者マインド指数など

2024年7月26日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：露中央銀行が政策金利発表、米個人消費支出価格コア指数、米ミシガン大学消費者マインド指数など
＜国内＞
08:30　東京CPI(7月)　2.3％　2.3％
14:00　景気一致指数(5月)　　116.5
14:00　景気先行CI指数(5月)　　111.1


タイミーが東証グロースに新規上場(公開価格:1450円)


＜海外＞
19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　　16.00％
20:00　ブ・FGV建設コスト(7月)　　0.93％
20:30　ブ・融資残高(6月)　　5兆9550億レアル
20:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(6月)　　5.6％
20:30　ブ・ローン残高(6月)　　0.7％
21:30　米・個人所得(6月)　0.4％　0.5％
21:30　米・個人消費支出(6月)　0.3％　0.2％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(6月)　2.6％　2.6％
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(7月)　　66.0


印・外貨準備高(先週)

欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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