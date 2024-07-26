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今日の注目スケジュール：露中央銀行が政策金利発表、米個人消費支出価格コア指数、米ミシガン大学消費者マインド指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：露中央銀行が政策金利発表、米個人消費支出価格コア指数、米ミシガン大学消費者マインド指数など
＜国内＞
08:30 東京CPI(7月) 2.3％ 2.3％
14:00 景気一致指数(5月) 116.5
14:00 景気先行CI指数(5月) 111.1
タイミーが東証グロースに新規上場(公開価格:1450円)
＜海外＞
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 16.00％
20:00 ブ・FGV建設コスト(7月) 0.93％
20:30 ブ・融資残高(6月) 5兆9550億レアル
20:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(6月) 5.6％
20:30 ブ・ローン残高(6月) 0.7％
21:30 米・個人所得(6月) 0.4％ 0.5％
21:30 米・個人消費支出(6月) 0.3％ 0.2％
21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(6月) 2.6％ 2.6％
23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(7月) 66.0
印・外貨準備高(先週)
欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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