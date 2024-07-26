*06:30JST 今日の注目スケジュール：露中央銀行が政策金利発表、米個人消費支出価格コア指数、米ミシガン大学消費者マインド指数など

＜国内＞

08:30 東京CPI(7月) 2.3％ 2.3％

14:00 景気一致指数(5月) 116.5

14:00 景気先行CI指数(5月) 111.1



タイミーが東証グロースに新規上場(公開価格:1450円)



＜海外＞

19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 16.00％

20:00 ブ・FGV建設コスト(7月) 0.93％

20:30 ブ・融資残高(6月) 5兆9550億レアル

20:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(6月) 5.6％

20:30 ブ・ローン残高(6月) 0.7％

21:30 米・個人所得(6月) 0.4％ 0.5％

21:30 米・個人消費支出(6月) 0.3％ 0.2％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(6月) 2.6％ 2.6％

23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(7月) 66.0



印・外貨準備高(先週)

欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》