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ルネサンスなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9046＞ ;神戸電鉄;703%;61900;0.07;2788;20 ＜2378＞ ;ルネサンス;694%;224200;0.21;1028;7 ＜3198＞ ;SFP;509%;236800;0.11;2118;-7 ＜9850＞ ;グルメ杵屋;351%;146000;0.09;1102;2 ＜3955＞ ;イムラ;310%;3100;6.12;1079;-6 ＜1433＞ ;ベステラ;203%;51800;2.83;993;5 ＜8163＞ ;SRSHD;196%;356100;0.07;1334;4 ＜9612＞ ;ラックランド;183%;57200;0.25;2150;-16 ＜9900＞ ;サガミHD;181%;184700;0.08;1698;46 ＜8200＞ ;リンガーハット;164%;288200;0.08;2218;10 ＜6264＞ ;マルマエ;130%;102800;1.18;2039;-36 ＜3674＞ ;オークファン;103%;6600;41.67;403;1 ＜7616＞ ;コロワイド;87%;298900;0.15;2054.5;29 ＜3415＞ ;東京ベース;87%;220400;2.82;288;5 ＜9842＞ ;アークランズ;86%;189600;0.75;1865;21 ＜9760＞ ;進学会HD;81%;5000;1.80;243;-1 ＜4055＞ ;ティアンドエスＧ;80%;102300;2.53;1512;36 ＜2590＞ ;DyDo;73%;80600;0.40;2685;35 ＜3548＞ ;バロック;72%;70200;1.04;800;3 ＜2931＞ ;ユーグレナ;71%;1161800;2.02;541;18
[コメント]ルネサンス＜2378＞は、5月30日安値を底に順調に株価回復傾向。24年3月期営業利益85.4％増、25年3月期42.7％増予想で、8月8日の第1四半期決算発表に向け好業績期待が高まりやすいタイミングに。《SK》
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