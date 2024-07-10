*07:01JST 米国株式市場はまちまち、パウエルFRB議長が経済や労働市場の減速示唆（9日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（9日）

SEP24

Ｏ 41005（ドル建て）

Ｈ 41825

Ｌ 40975

Ｃ 41555 大証比-65（イブニング比+5）

Vol 8135



SEP24

Ｏ 40960（円建て）

Ｈ 41785

Ｌ 40935

Ｃ 41515 大証比-105（イブニング比-35）

Vol 25782

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（9日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル161.28円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、富士フ

イルム＜4901＞、ディスコ＜6146＞、ルネサス＜6723＞、ソフトバンクG＜9984＞、SMC<6273

>、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 201.67 -3.27 3253 -17

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.06 -0.14 1784 17.5

8035 (TOELY) 東京エレク 116.31 2.71 37517 117

6758 (SONY.N) ソニー 90.44 3.84 14586 -19

9432 (NTTYY) NTT 24.23 0.25 156 -0.5

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.80 -0.22 3355 -21

9983 (FRCOY) ファーストリテ 26.88 0.55 43352 -258

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 36.10 0.83 11644 -86

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.43 0.34 6590 -28

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 101.05 0.63 8149 18

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.73 -0.06 11072 42

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.97 0.76 9653 501

4568 (DSNKY) 第一三共 36.44 0.12 5877 0

9433 (KDDIY) KDDI 13.77 0.03 4442 -23

7974 (NTDOY) 任天堂 13.78 0.15 8890 -59

8766 (TKOMY) 東京海上HD 39.09 0.57 6304 12

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.64 -0.18 1701 -0.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.64 0.01 4400 -9

6902 (DNZOY) デンソー 15.58 -0.11 2513 -7

4519 (CHGCY) 中外製薬 19.39 0.12 6254 -33

4661 (OLCLY) オリエンランド 28.66 0.84 4622 144

8411 (MFG.N) みずほFG 4.29 -0.04 3459 36

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.43 -0.01 23273 -77

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.15 -0.03 4242 5

7741 (HOCPY) HOYA 124.01 2.19 20000 -50

6503 (MIELY) 三菱電機 34.03 -0.03 2744 3.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 11.14 0.07 3593 -12

7751 (CAJPY) キヤノン 27.89 0.29 4498 -13

6273 (SMCAY) SMC 25.43 -0.22 82027 -583

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.55 -0.10 1379 -148.5

6146 (DSCSY) ディスコ 39.30 -0.40 63383 -1297

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.03 -0.19 1940 -13.5

8053 (SSUMY) 住友商事 25.31 -0.13 4082 19

6702 (FJTSY) 富士通 16.39 0.03 2643 -4.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 84.01 -2.62 13549 -76

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.16 -0.20 6180 -27

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 0.00 1774 127

8002 (MARUY) 丸紅 189.89 -0.06 3063 12

6723 (RNECY) ルネサス 10.09 -0.13 3255 -40

6954 (FANUY) ファナック 13.94 0.23 4496 -28

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.37 0.15 3769 -1

8801 (MTSFY) 三井不動産 27.60 -0.50 1484 -6

6301 (KMTUY) 小松製作所 30.27 -0.53 4882 -19

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.92 -0.05 3845 -86

6594 (NJDCY) 日本電産 10.76 0.10 6941 -49

6857 (ATEYY) アドバンテスト 42.80 1.20 6903 4

4543 (TRUMY) テルモ 17.30 0.17 2790 -14.5

8591 (IX.N) オリックス 112.72 -1.28 3636 -1

8802 (MITEY) 三菱地所 16.12 -0.19 2600 -15

9022 (CJPRY) JR東海 10.72 -0.05 3458 -17

（時価総額上位50位、1ドル161.28円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 1774 127 7.71

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.97 9653 501 5.47

9107 (KAIKY) 川崎汽船 16.36 2639 116.5 4.62

5020 (JXHLY) ENEOS 10.69 862 32.4 3.91

4661 (OLCLY) オリエンランド 28.66 4622 144 3.22

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.55 1379 -148.5 -9.72

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4516 -463 -9.30

8750 (DLICY) 第一生命HD 26.40 4258 -425 -9.08

7201 (NSANY) 日産自動車 6.71 541 -14.8 -2.66

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.92 3845 -86 -2.19



「米国株式市場概況」（9日）

ＮＹＤＯＷ

終値：39291.97 前日比：-52.82

始値：39357.37 高値：39492.28 安値：39146.60

年初来高値：40003.59 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：18429.29 前日比：25.55

始値：18465.02 高値：18511.89 安値：18381.60

年初来高値：18429.29 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5576.98 前日比：4.13

始値：5584.24 高値：5590.75 安値：5574.57

年初来高値：5576.98 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.491％ 米10年国債 4.293％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は52.82ドル安の39,291.97ドル、ナスダックは2

5.55ポイント高の18,429.29で取引を終了した。

パウエルFRB議長の議会証言を控えて様子見気配が強まり、寄り付き後、まちまち。

議長が証言で最近のデータで経済や労働市場の減速が見られると言及したため警戒

感からダウは下落に転じた。ナスダックはハイテクの買いが継続し、底堅く推移し6

日連続で過去最高値を更新し、まちまちで終了。セクター別では、自動車・自動車

部品や銀行が上昇した一方、ソフトウェア・サービスが下落した。

銀行のバンク・オブ・アメリカ（BAC）は好決算への期待にアナリストが投資判断を

引き上げ上昇。金融のゴールドマン・サックス（GS）も期待感から買われた。半導

体のエヌビディア（NVDA）はアナリストの目標株価引き上げで上昇。製薬会社のイ

ーライリリー（LLY）は専門誌が同社の肥満治療薬マンジャロの有効性がデンマーク

の競合、ノボノルディスク（NOVO）のウゴービを上回るとの調査結果を好感し、上

昇。会員制倉庫型卸売り・小売り会社のコストコホールセール（COST）はディスイ

ンフレにともなうコスト減少で利益率上昇期待に買われた。

航空機メーカーのボーイング（BA）はユナイテッド航空（UAL）が離陸中のボーイン

グ機から降着装置の車輪一つが落下した事象を明らかにし、下落。

パウエル議長は上院公聴会で証言し、さらに良いデータが得られれば利下げを巡る

確信が強まると述べた。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》