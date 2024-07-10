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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、NZ中央銀行が政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、NZ中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(6月) 2.9％ 2.4％
10:00 アラブ経済フォーラム
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
16:30 債券市場参加者会合(バイサイド)(日本銀行)
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(6月) 0.4％ 0.3％
10:30 中・生産者物価指数(6月) -0.8％ -1.4％
11:00 NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 5.50％ 5.50％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(6月)
23:00 米・卸売在庫(5月) 0.6％
米・パウエルFRB議長が下院金融委員会で証言
米・シカゴ連銀総裁とボウマンFRB理事がイベント開会のあいさつ
石油輸出国機構(OPEC)月報
米・10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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