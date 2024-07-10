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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、NZ中央銀行が政策金利発表など

2024年7月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、NZ中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(6月)　2.9％　2.4％
10:00　アラブ経済フォーラム
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
16:30　債券市場参加者会合(バイサイド)(日本銀行)


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(6月)　0.4％　0.3％
10:30　中・生産者物価指数(6月)　-0.8％　-1.4％
11:00　NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　5.50％　5.50％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(6月)
23:00　米・卸売在庫(5月)　　0.6％


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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