*17:19JST TDCソフト---インフォマティカ・ジャパンとゴールドパートナー契約を締結

TDCソフト＜4687＞は2日、インフォマティカ・ジャパンと「Intelligent Data Management Cloud(TM)(IDMC)」の認定再販ゴールドパートナー契約を締結し、提供を開始したと発表。

IDMCはAI搭載クラウドデータマネジメントプラットフォーム。

TDCソフトは2012年より、データ活用基盤構築の分野における豊富な経験、知識、技術を基にインフォマティカを活用したデータ活用基盤の開発案件に数多く参画し、実績を積み重ねてきたという。

インフォマティカのパートナー企業として、案件開発に携わるだけでなく、社内トレーニングも積極的に行い、PowerCenter Data Integration 10: Developer, Professional Certificationが57名(データ統合に関してインフォマティカのプロフェッショナル認定される資格)、Cloud Data and Application Integration R36, Professional Certificationが38名(クラウドデータ統合に関してインフォマティカのプロフェッショナル認定される資格)、Cloud Data Quality R38, Professional Certification(国内初取得)が5名(データ品質マネジメントに関してインフォマティカのプロフェッショナル認定される資格)といった資格保有者が在籍している(2024年6月現在)。

この実績が評価され、今回の契約に至った。《SO》