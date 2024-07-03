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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(6月) 49.8
09:30 総合PMI(6月) 50.0
14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
連合が2024年春季生活闘争(春闘)の最終回答集計結果公表
新紙幣発行
＜海外＞
10:45 中・財新サービス業PMI(6月) 54.0
10:45 中・財新総合PMI(6月) 54.1
14:00 印・サービス業PMI確定値(6月) 60.4
14:00 印・総合PMI確定値(6月) 50.9
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(6月) 52.6 52.6
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(6月) 50.8 50.8
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(5月) -4.5％ -5.7％
21:00 ブ・鉱工業生産(5月) -0.5％
21:15 米・ADP全米雇用報告(6月) 16.3万人 15.2万人
21:30 加・貿易収支(5月) -10.5億加ドル
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23.3万件
21:30 米・貿易収支(5月) -712億ドル -746億ドル
22:00 ブ・サービス業PMI(6月) 55.3
22:00 ブ・総合PMI(6月) 54.0
22:45 米・サービス業PMI(6月) 55.1
22:45 米・総合PMI(6月) 54.6
23:00 米・製造業受注(5月) 0.3％ 0.7％
23:00 米・ISM非製造業景況指数(6月) 52.5 53.8
25:00 露・GDP(1-3月) 5.4％
米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(6月11日-12日会合分)
欧・ニューヨーク連銀総裁がECBフォーラムのパネル討論会に参加
欧・ラガルドECB総裁がECBフォーラムで閉会の辞
カザフスタン・上海協力機構(SCO)首脳会議(4日まで)
独・10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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