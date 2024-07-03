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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など

2024年7月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(6月)　　49.8
09:30　総合PMI(6月)　　50.0
14:00　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)


連合が2024年春季生活闘争(春闘)の最終回答集計結果公表

新紙幣発行


＜海外＞
10:45　中・財新サービス業PMI(6月)　　54.0
10:45　中・財新総合PMI(6月)　　54.1
14:00　印・サービス業PMI確定値(6月)　　60.4
14:00　印・総合PMI確定値(6月)　　50.9
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(6月)　52.6　52.6
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(6月)　50.8　50.8
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(5月)　-4.5％　-5.7％
21:00　ブ・鉱工業生産(5月)　　-0.5％
21:15　米・ADP全米雇用報告(6月)　16.3万人　15.2万人
21:30　加・貿易収支(5月)　　-10.5億加ドル
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23.3万件
21:30　米・貿易収支(5月)　-712億ドル　-746億ドル
22:00　ブ・サービス業PMI(6月)　　55.3
22:00　ブ・総合PMI(6月)　　54.0
22:45　米・サービス業PMI(6月)　　55.1
22:45　米・総合PMI(6月)　　54.6
23:00　米・製造業受注(5月)　0.3％　0.7％
23:00　米・ISM非製造業景況指数(6月)　52.5　53.8
25:00　露・GDP(1-3月)　　5.4％


米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(6月11日-12日会合分)

欧・ニューヨーク連銀総裁がECBフォーラムのパネル討論会に参加

欧・ラガルドECB総裁がECBフォーラムで閉会の辞

カザフスタン・上海協力機構(SCO)首脳会議(4日まで)

独・10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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