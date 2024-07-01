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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(6月) 11 11
09:30 製造業PMI(6月) 50.1
14:00 消費者態度指数(6月) 36.3 36.2
＜海外＞
10:30 豪・小売売上高(5月) 0.3％ 0.1％
10:45 中・財新製造業PMI(6月) 51.5 51.7
14:00 印・製造業PMI(確定値)(6月) 58.5
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(6月) 45.6 45.6
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.45％
20:25 ブ・週次景気動向調査
21:00 独・消費者物価指数(6月) 2.2％ 2.4％
22:00 ブ・製造業PMI(6月) 52.1
22:45 米・製造業PMI(6月) 51.7 51.7
23:00 米・建設支出(5月) 0.3％ -0.1％
23:00 米・ISM製造業景況指数(6月) 49.0 48.7
欧・欧州中央銀行(ECB)フォーラム、ラガルド総裁が開会の辞(3日まで)
欧州連合(欧)議長国に就任（ハンガリーが2024年下期）
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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