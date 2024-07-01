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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米ISM製造業景況指数など

2024年7月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(6月)　11　11
09:30　製造業PMI(6月)　　50.1
14:00　消費者態度指数(6月)　36.3　36.2


＜海外＞
10:30　豪・小売売上高(5月)　0.3％　0.1％
10:45　中・財新製造業PMI(6月)　51.5　51.7
14:00　印・製造業PMI(確定値)(6月)　　58.5
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(6月)　45.6　45.6
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.45％
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:00　独・消費者物価指数(6月)　2.2％　2.4％
22:00　ブ・製造業PMI(6月)　　52.1
22:45　米・製造業PMI(6月)　51.7　51.7
23:00　米・建設支出(5月)　0.3％　-0.1％
23:00　米・ISM製造業景況指数(6月)　49.0　48.7


欧・欧州中央銀行(ECB)フォーラム、ラガルド総裁が開会の辞(3日まで)

欧州連合(欧)議長国に就任（ハンガリーが2024年下期）


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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