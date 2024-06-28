*08:32JST 6/28

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（39164.06、+36.26）

・ナスダック総合指数は上昇（17858.68、+53.53）

・1ドル＝160.70-80円

・シカゴ日経先物は上昇（39570、大阪比+160）

・VIX指数は低下（12.24、-0.31）

・米原油先物は上昇（81.74、+0.84）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（39341.54、-325.53）

・SOX指数は下落（5421.09、-31.23）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（6月）

・有効求人倍率（5月）

・失業率（5月）

・鉱工業生産指数（5月）

・国債買いオペ

・住宅着工件数（5月）

・外国為替平衡操作額（5月30日-6月26日）

・ロゴスホールディングスが新規上場

・中国経常収支確定値（1-3月）

・インド財政赤字（5月）

・イラン大統領選

・ブラジル基礎的財政収支（5月）

・ブラジル純債務対GDP比（5月）

・ブラジル全国失業率（5月）

・南アフリカ貿易収支（5月）

・英GDP改定値（1-3月）

・独失業率（失業保険申請率）（6月）

・欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏CPI予想

・米個人所得（5月）

・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（5月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（6月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（6月）

・米リッチモンド連銀総裁が基調講演《ST》