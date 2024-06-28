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6/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 6/28
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（39164.06、+36.26）
・ナスダック総合指数は上昇（17858.68、+53.53）
・1ドル＝160.70-80円
・シカゴ日経先物は上昇（39570、大阪比+160）
・VIX指数は低下（12.24、-0.31）
・米原油先物は上昇（81.74、+0.84）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39341.54、-325.53）
・SOX指数は下落（5421.09、-31.23）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（6月）
・有効求人倍率（5月）
・失業率（5月）
・鉱工業生産指数（5月）
・国債買いオペ
・住宅着工件数（5月）
・外国為替平衡操作額（5月30日-6月26日）
・ロゴスホールディングスが新規上場
・中国経常収支確定値（1-3月）
・インド財政赤字（5月）
・イラン大統領選
・ブラジル基礎的財政収支（5月）
・ブラジル純債務対GDP比（5月）
・ブラジル全国失業率（5月）
・南アフリカ貿易収支（5月）
・英GDP改定値（1-3月）
・独失業率（失業保険申請率）（6月）
・欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏CPI予想
・米個人所得（5月）
・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（5月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（6月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（6月）
・米リッチモンド連銀総裁が基調講演《ST》
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