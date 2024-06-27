*08:34JST 6/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39667.07、+493.92）

・NYダウは上昇（39127.80、+15.64）

・ナスダック総合指数は上昇（17805.16、+87.50）

・1ドル＝160.70-80円

・VIX指数は下落（12.55、-0.29）

・米原油先物は上昇（80.90、+0.07）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・シカゴ日経先物は下落（39415、大阪比-205）

・SOX指数は下落（5452.32、-15.34）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・小売売上高（5月）

・百貨店売上高（5月）

・スーパー売上高（5月）

・資金循環統計速報（1-3月）

・対外対内証券投資（先週）

・豆蔵デジタルホールディングスが新規上場

・中国工業企業利益（5月）

・ユーロ圏マネーサプライ（5月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（6月）

・ユーロ圏景況感指数（6月）

・ブラジル中央銀行が四半期インフレ報告公表

・ブラジルFGVインフレIGPM（6月）

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・米卸売在庫（5月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米耐久財受注（5月）

・米GDP確定値（1-3月）

・米中古住宅販売成約指数（5月）

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・米大統領選候補者の第1回テレビ討論会

・英イングランド銀行（中央銀行）が金融安定報告を公表

・欧州首脳会議（28日まで）

・米7年物国債入札

・イタリア5年物国債、10年物国債入札《ST》