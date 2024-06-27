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6/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:34JST 6/27
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39667.07、+493.92）
・NYダウは上昇（39127.80、+15.64）
・ナスダック総合指数は上昇（17805.16、+87.50）
・1ドル＝160.70-80円
・VIX指数は下落（12.55、-0.29）
・米原油先物は上昇（80.90、+0.07）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・シカゴ日経先物は下落（39415、大阪比-205）
・SOX指数は下落（5452.32、-15.34）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・小売売上高（5月）
・百貨店売上高（5月）
・スーパー売上高（5月）
・資金循環統計速報（1-3月）
・対外対内証券投資（先週）
・豆蔵デジタルホールディングスが新規上場
・中国工業企業利益（5月）
・ユーロ圏マネーサプライ（5月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（6月）
・ユーロ圏景況感指数（6月）
・ブラジル中央銀行が四半期インフレ報告公表
・ブラジルFGVインフレIGPM（6月）
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・米卸売在庫（5月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米耐久財受注（5月）
・米GDP確定値（1-3月）
・米中古住宅販売成約指数（5月）
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・米大統領選候補者の第1回テレビ討論会
・英イングランド銀行（中央銀行）が金融安定報告を公表
・欧州首脳会議（28日まで）
・米7年物国債入札
・イタリア5年物国債、10年物国債入札《ST》
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