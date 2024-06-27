*06:56JST 米国株式市場は上昇、ハイテク株が支え（26日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（26日）

SEP24

Ｏ 39345（ドル建て）

Ｈ 39835

Ｌ 39260

Ｃ 39470 大証比-150（イブニング比+50）

Vol 8073



SEP24

Ｏ 39330（円建て）

Ｈ 39780

Ｌ 39210

Ｃ 39415 大証比-205（イブニング比-5）

Vol 28903

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（26日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル160.74円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本郵

政＜6178＞、東京エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、信越化学工業＜4063＞、村田製作所<

6981>、リクルートHD＜6098＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 203.18 -3.04 3266 -10

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.31 0.06 1657 5

8035 (TOELY) 東京エレク 108.82 -0.59 34983 -667

6758 (SONY.N) ソニー 82.86 0.78 13319 9

9432 (NTTYY) NTT 23.44 -0.14 151 -0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.50 -0.25 3134 -1

6501 (HTHIY) 日立製作所 219.06 -1.94 17605 -15

9983 (FRCOY) ファーストリテ 25.47 -0.20 40940 -360

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 31.38 -0.27 10088 -7

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.11 -0.12 6143 -74

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 95.84 0.63 7703 -30

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.98 0.01 10432 22

8031 (MITSY) 三井物産 922.21 -14.10 7412 -26

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.50 0.07 8439 -91

4568 (DSNKY) 第一三共 35.00 0.02 5626 -26

9433 (KDDIY) KDDI 13.05 -0.24 4195 -31

7974 (NTDOY) 任天堂 13.38 -0.12 8603 -81

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.10 -0.17 5803 -12

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.04 -0.37 1717 -1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.89 -0.11 4465 -37

6902 (DNZOY) デンソー 15.47 -0.09 2487 -10.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 17.93 0.35 5764 -48

4661 (OLCLY) オリエンランド 28.12 -0.20 4520 -4

8411 (MFG.N) みずほFG 4.07 -0.02 3271 -9

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.21 -0.22 22841 -134

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 12.92 -0.06 4154 -14

7741 (HOCPY) HOYA 118.30 -0.09 19016 -69

6503 (MIELY) 三菱電機 31.29 -0.60 2515 -9.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.15 -0.15 3263 -37

7751 (CAJPY) キヤノン 27.60 -0.07 4436 -26

6273 (SMCAY) SMC 23.77 -0.17 76416 -454

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.55 0.10 1374 -131

6146 (DSCSY) ディスコ 38.20 -0.10 61403 -1097

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.29 0.06 1975 -7.5

8053 (SSUMY) 住友商事 24.87 -0.13 3998 19

6702 (FJTSY) 富士通 15.20 -0.07 2443 -13

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 85.23 -0.14 13700 65

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.90 -0.40 6397 -40

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 0.00 1447 -127.5

8002 (MARUY) 丸紅 184.25 -1.42 2962 -3

6723 (RNECY) ルネサス 9.31 -0.17 2993 -32

6954 (FANUY) ファナック 13.48 0.00 4334 -34

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 20.98 -0.05 3372 -26

8801 (MTSFY) 三井不動産 27.40 0.00 1468 -2

6301 (KMTUY) 小松製作所 28.56 -0.53 4591 -4

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.55 -0.04 3713 -33

6594 (NJDCY) 日本電産 11.39 0.06 7323 -78

6857 (ATEYY) アドバンテスト 38.70 1.20 6221 -1

4543 (TRUMY) テルモ 16.18 -0.10 2601 -24

8591 (IX.N) オリックス 109.50 -0.55 3520 0

（時価総額上位50位、1ドル160.74円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.25 3496 111 3.28

9503 (KAEPY) 関西電力 8.74 2810 86 3.16

7259 (ASEKY) アイシン精機 33.72 5420 166 3.16

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 4.60 3697 34 0.93

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 6.62 5320 35 0.66

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.80 3826 -374 -8.90

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.55 1374 -131 -8.70

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 1447 -127.5 -8.10

8830 (MITEY) 住友不動産 14.00 4501 -219 -4.64

5020 (JXHLY) ENEOS 10.00 804 -20.6 -2.50



「米国株式市場概況」（26日）

ＮＹＤＯＷ

終値：39127.80 前日比：15.64

始値：39063.15 高値：39183.74 安値：38908.99

年初来高値：40003.59 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17805.16 前日比：87.50

始値：17697.27 高値：17813.55 安値：17687.07

年初来高値：17862.23 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5477.90 前日比：8.60

始値：5460.71 高値：5483.14 安値：5451.87

年初来高値：5487.03 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.466％ 米10年国債 4.33％



米国株式市場は上昇。ダウ平均は15.64ドル高の39,127.80、ナスダック指数は87.50

ポイント高の17,805.16で取引を終了した。

長期金利の上昇が重しとなり、寄り付きは下落。前日FRBの高官が相次いで利下げを

急がない姿勢を示したことで利下げ期待が後退した。FRBが重視するPCE価格指数の

発表を週末に控え慎重ムードが広がる中、人工知能（AI）をめぐる期待を背景にハ

イテク株が底堅く推移し、相場を支えた。セクター別では自動車・自動車部品、小

売りが大きく上昇した一方、商業・専門サービスや保険、エネルギーなどが下げ

た。

EVメーカーのリビアン・オートモーティブ（RIVN）が大幅高。独フォルクスワーゲ

ンが50億ドル投資し、「次世代」EVを共同開発すると発表した。同業のルーシッド

（LCID）も連れ高となった。運送会社のフェデックス（FDX）は前日引け後に発表し

た四半期決算で通期の利益見通しが市場予想を上回ったことや自社株買いを計画し

ていることが好感され急伸。家電メーカーのワールプール（WHR）は独ロバート・ブ

ッシュが買収を検討しているとの報道を受け上昇。食品会社のゼネラル・ミルズ（G

IS）は四半期決算が減収減益となったほか、売上高見通しが失望され売られた。

ネット通販最大手のアマゾン・ドット・コムが時価総額で初めて2兆ドルを突破。人

工知能（AI）をめぐる期待が株価を押し上げている。これまで2兆ドル超えを達成し

た米企業はアップルやマイクロソフトなど4社。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》