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今日の注目スケジュール：工作機械受注、加消費者物価指数、米消費者信頼感指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、加消費者物価指数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(5月) 3.0％ 2.8％
14:00 景気一致指数(4月) 115.2
14:00 景気先行CI指数(4月) 111.6
15:00 工作機械受注(5月) 4.2％
＜海外＞
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.38％
20:00 ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(Copom)議事録
20:00 ブ・FGV建設コスト(6月) 0.59％
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(6月) 89.2
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.57％
21:30 加・消費者物価指数(5月) 2.6％ 2.7％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(4月) 0.1％
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(4月) 7.38％
23:00 米・消費者信頼感指数(6月) 100.0 102.0
米・クック連邦準備制度理事会(FRB)理事が講演
米・ボウマンFRB理事が基調講演
米・2年債入札
伊・2年債入札
独・2年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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