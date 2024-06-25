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今日の注目スケジュール：工作機械受注、加消費者物価指数、米消費者信頼感指数など

2024年6月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、加消費者物価指数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(5月)　3.0％　2.8％
14:00　景気一致指数(4月)　　115.2
14:00　景気先行CI指数(4月)　　111.6
15:00　工作機械受注(5月)　　4.2％


＜海外＞
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.38％
20:00　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(Copom)議事録
20:00　ブ・FGV建設コスト(6月)　　0.59％
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(6月)　　89.2
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.57％
21:30　加・消費者物価指数(5月)　2.6％　2.7％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(4月)　　0.1％
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(4月)　　7.38％
23:00　米・消費者信頼感指数(6月)　100.0　102.0


米・クック連邦準備制度理事会(FRB)理事が講演

米・ボウマンFRB理事が基調講演

米・2年債入札

伊・2年債入札

独・2年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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