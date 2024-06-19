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今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価コア指数、欧ユーロ圏経常収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価コア指数、欧ユーロ圏経常収支など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(4月25・26日分)
08:50 貿易収支(5月) -1兆2995億円 -4625億円
08:50 輸出(5月) 12.8％ 8.3％
08:50 輸入(5月) 10.4％ 8.3％
13:00 首都圏新築分譲マンション(5月) 42.5％
16:15 訪日外客数(推計値)(5月) 304.29万人
ライスカレーが東証グロースに新規上場(公開価格:1420円)
＜海外＞
07:45 NZ・経常収支(1-3月) -46.50億NZドル -78.37億NZドル
15:00 英・消費者物価コア指数(5月) 3.9％
15:00 英・生産者物価産出指数(5月) 1.1％
17:00 南ア・消費者物価指数(5月) 5.2％ 5.2％
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(4月) 358億ユーロ
23:00 米・NAHB住宅市場指数(6月) 45 45
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表 10.50％ 10.50％
米・株式市場は祝日のため休場(奴隷解放記念日「ジューンティーンス」)
独・30年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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