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今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価コア指数、欧ユーロ圏経常収支など

2024年6月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価コア指数、欧ユーロ圏経常収支など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(4月25・26日分)
08:50　貿易収支(5月)　-1兆2995億円　-4625億円
08:50　輸出(5月)　12.8％　8.3％
08:50　輸入(5月)　10.4％　8.3％
13:00　首都圏新築分譲マンション(5月)　　42.5％
16:15　訪日外客数(推計値)(5月)　　304.29万人


ライスカレーが東証グロースに新規上場(公開価格:1420円)


＜海外＞
07:45　NZ・経常収支(1-3月)　-46.50億NZドル　-78.37億NZドル
15:00　英・消費者物価コア指数(5月)　　3.9％
15:00　英・生産者物価産出指数(5月)　　1.1％
17:00　南ア・消費者物価指数(5月)　5.2％　5.2％
17:00　欧・ユーロ圏経常収支(4月)　　358億ユーロ
23:00　米・NAHB住宅市場指数(6月)　45　45
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　10.50％　10.50％


米・株式市場は祝日のため休場(奴隷解放記念日「ジューンティーンス」)

独・30年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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