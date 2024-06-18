*16:34JST 18日の日本国債市場概況：債券先物は143円95銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年9月限

寄付143円95銭 高値144円03銭 安値143円87銭 引け143円95銭

売買高総計20530枚

2年 461回 0.281％

5年 168回 0.509％

10年 374回 0.929％

20年 188回 1.774％

債券先物9月限は、143円95銭で取引を開始。前日の米金利上昇を受けて売り先行となったが、日銀の定例国債買い入れオペ通知に向けて買いがみられ、144円03銭まで上げた。日銀オペの金額は前回から据え置かれた。その後、日銀の早期政策修正への根強い警戒感もあって売りが再燃し、143円87銭まで下げた。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.77％、10年債は4.29％、30年債は4.41％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.43％、英国債は4.11％、オーストラリア10年債は4.15％、NZ10年債は4.58％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 独・6月ZEW景気期待指数（予想：50.0、5月：47.1）

・18:00 ユーロ圏・5月消費者物価指数改定値（前年比予想：+2.6％、速報値：+2.6％）

・21:30 米・5月小売売上高（前月比予想：+0.3％、4月：0.0％）

・22:15 米・5月鉱工業生産（前月比予想：+0.3％、4月：0.0％）

・22:15 米・5月設備稼働率（予想：78.6％、4月：78.4％）

・23:00 米・4月企業在庫（前月比予想：+0.3％、3月：-0.1％）

・23:00 バーキン米リッチモンド連銀総裁講演（経済見通しなど）

・24:40 コリンズ米ボストン連銀総裁基調講演

・02:00 ローガン米ダラス連銀総裁質疑応答

・02:00 クーグラー米FRB理事オンライン講演（経済見通しと金融政策）

・02:20 ムサレム米セントルイス連銀総裁講演（経済見通しと金融政策）

・03:00 グールズビー米シカゴ連銀総裁討論会参加

・05:00 米・4月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（3月：+1005億ドル）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》