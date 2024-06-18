*07:13JST 米国株式市場は上昇、ソフトランディング期待（17日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（17日）

SEP24

Ｏ 38570（ドル建て）

Ｈ 38625

Ｌ 37980

Ｃ 38470 大証比+470（イブニング比+40）

Vol 6552



SEP24

Ｏ 38510（円建て）

Ｈ 38570

Ｌ 37920

Ｃ 38410 大証比+410（イブニング比-20）

Vol 25172

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（17日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.72円換算）で、アドバンテスト＜6857＞、トヨ

タ自動車＜7203＞、東京エレク＜8035＞、三菱UFJFG＜8306＞、本田技研工業＜7267＞、ソフ

トバンクG＜9984＞、HOYA＜7741＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 195.20 -1.93 3079 43

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 9.93 -0.09 1566 21.5

8035 (TOELY) 東京エレク 109.55 -1.50 34556 476

6758 (SONY.N) ソニー 81.12 -1.10 12794 99

9432 (NTTYY) NTT 22.96 -0.15 145 0.1

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.73 -0.31 3111 31

6501 (HTHIY) 日立製作所 213.99 -2.70 16875 150

9983 (FRCOY) ファーストリテ 25.21 -0.21 39761 301

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 32.49 0.79 10249 129

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.03 -0.26 6003 60

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 94.35 -0.55 7440 61

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.63 0.01 9960 100

8031 (MITSY) 三井物産 949.22 -5.86 7486 56

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.04 0.04 7918 33

4568 (DSNKY) 第一三共 34.45 0.14 5433 33

9433 (KDDIY) KDDI 13.24 -0.08 4176 1

7974 (NTDOY) 任天堂 13.34 -0.05 8416 5

8766 (TKOMY) 東京海上HD 33.79 -0.67 5329 66

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.65 -0.39 1664 21.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.24 -0.03 4492 11

6902 (DNZOY) デンソー 14.90 -0.26 2350 9

4519 (CHGCY) 中外製薬 15.75 0.10 4968 26

4661 (OLCLY) オリエンランド 27.94 0.14 4407 22

8411 (MFG.N) みずほFG 3.87 -0.02 3052 28

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.67 0.06 23138 178

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.17 0.07 4154 -13

7741 (HOCPY) HOYA 116.07 -1.17 18307 227

6503 (MIELY) 三菱電機 32.19 -0.19 2539 9

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.34 0.20 3262 24

7751 (CAJPY) キヤノン 27.78 -0.28 4381 22

6273 (SMCAY) SMC 24.52 -0.13 77346 846

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.45 -0.05 1333 -131.5

6146 (DSCSY) ディスコ 40.90 -0.40 64507 627

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.70 0.03 2003 5.5

8053 (SSUMY) 住友商事 24.94 -0.38 3934 35

6702 (FJTSY) 富士通 15.21 -0.10 2399 22.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 82.70 -0.69 13043 103

5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.49 -0.30 6463 15

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 0.00 1419 -56

8002 (MARUY) 丸紅 190.02 -1.63 2997 15

6723 (RNECY) ルネサス 10.06 0.13 3173 30

6954 (FANUY) ファナック 13.56 -0.19 4277 12

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 19.57 -0.13 3087 28

8801 (MTSFY) 三井不動産 27.20 -0.70 1430 14

6301 (KMTUY) 小松製作所 28.03 -0.35 4421 42

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.57 -0.15 3650 10

6594 (NJDCY) 日本電産 11.57 -0.42 7299 44

6857 (ATEYY) アドバンテスト 34.40 -0.90 5426 89

4543 (TRUMY) テルモ 16.37 -0.12 2582 7.5

8591 (IX.N) オリックス 107.51 0.19 3391 27

（時価総額上位50位、1ドル157.72円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7259 (ASEKY) アイシン精機 39.18 6179 782 14.49

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.27 3440 136 4.12

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.88 2347 77 3.39

6762 (TTDKY) TDK 57.84 9123 260 2.93

8697 (JPXGY) 日本取引所G 11.59 3656 83 2.32

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.45 1333 -131.5 -8.98

8750 (DLICY) 第一生命HD 22.60 3564 -300 -7.76

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 1419 -56 -3.80

4507 (SGIOY) 塩野義製薬 9.69 6113 -34 -0.55

6869 (SSMXY) シスメックス 15.95 2516 -13 -0.51



「米国株式市場概況」（17日）

ＮＹＤＯＷ

終値：38778.10 前日比：188.94

始値：38565.18 高値：38839.88 安値：38431.95

年初来高値：40003.59 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17857.02 前日比：168.14

始値：17697.30 高値：17935.99 安値：17636.36

年初来高値：17857.02 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5473.23 前日比：41.63

始値：5431.11 高値：5488.50 安値：5420.40

年初来高値：5473.23 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.408％ 米10年国債 4.281％



米国株式市場は上昇。ダウ平均は188.94ドル高の38,778.10ドル、ナスダックは168.

14ポイント高の17,857.02で取引を終了した。

フランス政局混乱を警戒した動きや連邦準備制度理事会（FRB）の利下げに慎重な姿

勢を受け、寄り付き後、下落。その後、ソフトランディングを期待した買いに転

じ、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけて、上げ幅を拡大し、ナスダックは連

日で過去最高値を更新し終了。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一

方、不動産管理・開発が下落した。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は中国、上海市が自動運転支援システムの実

証実験を許可したとの関係筋の話をもとにした報道を好感し、上昇。マイケル・コ

ースなどのブランドを運営するカプリ・ホールディングス（CPRI）はアナリストの

投資判断引き上げで上昇した。ソフトウエア会社のオートデスク（ADSK）は、物言

う投資家のスターボード・バリューが同社株5億ドル相当を取得したとの報道で、買

われた。家電量販チェーンのベスト・バイ（BBY）はアナリストの投資判断引き上げ

で上昇。ソフトウエアメーカーのアドビ（ADBE）は顧客に対するキャンセル料金を

巡り公正取引委員会が同社を訴えたことが嫌気され、下落。

住宅建設会社のレナー（LEN）は取引終了後に四半期決算を発表。内容が予想を上回

り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》