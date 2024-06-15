*07:18JST 米国株式市場はまちまち、消費の減速懸念が重し（14日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（14日）

JUN24

Ｏ 38655（ドル建て）

Ｈ 39075

Ｌ 38330

Ｃ 38555 大証比-285（イブニング比+95）

Vol 8438



JUN24

Ｏ 38595（円建て）

Ｈ 39020

Ｌ 38280

Ｃ 38495 大証比-345（イブニング比+35）

Vol 31313

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（14日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.42円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本郵

政＜6178＞、SMC＜6273＞、HOYA＜7741＞、ダイキン工業＜6367＞、ルネサス＜6723＞、村田製

作所＜6981＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 197.13 -2.22 3103 -13

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.02 -0.11 1577 -1.5

8035 (TOELY) 東京エレク 111.05 0.26 34963 13

6758 (SONY.N) ソニー 82.22 -1.88 12943 -92

9432 (NTTYY) NTT 23.11 -0.24 146 -0.5

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.04 0.23 3154 -36

6501 (HTHIY) 日立製作所 216.69 2.81 17056 -129

9983 (FRCOY) ファーストリテ 25.42 -0.35 40016 -384

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 31.70 0.55 9980 -120

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.29 -0.43 6073 -72

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 94.90 1.57 7470 -68

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.62 -0.01 9933 -57

8031 (MITSY) 三井物産 955.08 10.34 7517 -77

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7871 -23

4568 (DSNKY) 第一三共 34.31 -1.20 5401 -21

9433 (KDDIY) KDDI 13.32 -0.26 4194 -28

7974 (NTDOY) 任天堂 13.39 0.17 8431 -50

8766 (TKOMY) 東京海上HD 34.46 -0.21 5425 -19

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.04 0.08 1681 -14.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.27 0.06 4493 -31

6902 (DNZOY) デンソー 15.16 -0.23 2386 -20.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 15.65 -0.11 4927 -26

4661 (OLCLY) オリエンランド 27.80 -0.03 4376 -32

8411 (MFG.N) みずほFG 3.89 -0.03 3062 -1

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.61 -0.04 22999 -301

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.10 0.02 4124 -18

7741 (HOCPY) HOYA 117.24 -1.81 18456 -249

6503 (MIELY) 三菱電機 32.38 0.50 2549 -4.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.14 0.04 3192 -40

7751 (CAJPY) キヤノン 28.06 0.12 4417 -30

6273 (SMCAY) SMC 24.65 -0.47 77608 -1182

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.50 -0.05 1338 -140

6146 (DSCSY) ディスコ 41.30 0.70 65014 -586

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.67 -0.14 1995 -10

8053 (SSUMY) 住友商事 25.32 0.27 3986 -29

6702 (FJTSY) 富士通 15.31 -0.28 2410 -10.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 83.39 1.44 13127 -148

5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.79 -0.09 6546 -53

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 0.00 1417 -80

8002 (MARUY) 丸紅 191.65 4.20 3017 -24

6723 (RNECY) ルネサス 9.93 0.07 3126 -40

6954 (FANUY) ファナック 13.75 -0.19 4329 -52

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 19.70 -0.10 3101 -24

8801 (MTSFY) 三井不動産 27.90 0.40 1464 -12.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 28.38 -0.06 4468 -41

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.72 0.12 3690 -34

6594 (NJDCY) 日本電産 11.99 0.73 7550 116

6857 (ATEYY) アドバンテスト 35.30 -0.10 5557 16

4543 (TRUMY) テルモ 16.49 -0.10 2596 -29.5

8591 (IX.N) オリックス 107.32 -0.31 3379 -16

（時価総額上位50位、1ドル157.42円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7259 (ASEKY) アイシン精機 39.18 6168 617 11.12

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 4.58 3605 84 2.39

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 7.84 1234 22 1.82

5802 (SMTOY) 住友電気工業 17.05 2684 47.5 1.80

6594 (NJDCY) 日本電産 11.99 7550 116 1.56

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.50 1338 -140 -9.47

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.00 3621 -288 -7.37

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 1417 -80 -5.34

5020 (JXHLY) ENEOS 10.25 807 -26.9 -3.23

6273 (SMCAY) SMC 24.65 77608 -1182 -1.50



「米国株式市場概況」（14日）

ＮＹＤＯＷ

終値：38589.16 前日比：-57.94

始値：38528.39 高値：38595.24 安値：38305.85

年初来高値：40003.59 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17688.88 前日比：21.32

始値：17621.18 高値：17693.43 安値：17590.80

年初来高値：17688.88 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5431.60 前日比：-2.14

始値：5424.08 高値：5432.39 安値：5403.75

年初来高値：5433.74 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.347％ 米10年国債 4.225％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は57.94ドル安の38,589.16ドル、ナスダックは2

1.32ポイント高の17,688.88で取引を終了した。

利下げ期待を受けた買いが後退し、寄り付き後、下落。6月ミシガン大消費者信頼感

指数が予想以上に落ち込んだため消費減速への懸念が重しとなり、相場は一段安と

なった。金利の低下やアドビの好決算を受けた買いで、ナスダックは終盤にかけて

プラス圏を回復し5日連続で過去最高値を更新。ダウも下げ幅を縮小も下げを消せず

まちまちで終了した。セクター別では、半導体・同製造装置やソフトウエア・サー

ビスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。

ソフトウエアメーカーのアドビ（ADBE）は自社製品に人工知能（AI）機能を組み込

んだ取り組みが奏功し売り上げが伸び、通期見通しの上方修正が好感され、上昇。

同業でビットコインに注力しているマイクロストラテジー（MSTR）はアナリストが

同社の投資判断を引き上げ、上昇した。クルーズ船運営のカーニバル（CCL）やノル

ウェージャン・クルーズライン（NCLH）などはアナリストが今後、需要の鈍化で価

格の値下がりの可能性を警告し、それぞれ下落。高級家具販売のRH（RH）は第1四半

期決算で損失が予想以上に広がり、下落した。携帯端末のアップル（AAPL）は欧州

委員会が同社をデジタル市場法違反と判断する可能性があるとの報道で警戒感が広

がり、下落。

クリーブランド連銀のメスター総裁はインタビューで最近の良好なインフレ指標に

もかかわらず、リスクは「上向き」との考えを示した。同総裁は今年の連邦公開市

場委員会（FOMC）投票権を有する。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》