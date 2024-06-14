ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、欧ユーロ圏貿易収支、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など

2024年6月14日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、欧ユーロ圏貿易収支、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
13:30　鉱工業生産(4月)　　-0.1％
13:30　設備稼働率(4月)　　1.3％
13:30　第3次産業活動指数(4月)　0.3％　-2.4％
15:30　植田日銀総裁が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　0％　0％

Chordia Therap欧ticsが東証グロースに新規上場(公開価格:153円)


＜海外＞
15:30　印・卸売物価指数(5月)　　1.26％
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(4月)　　241億ユーロ
21:30　米・輸入物価指数(5月)　0.1％　0.9％
23:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(6月)　73.0　69.1
25:00　露・GDP(1-3月)　　5.4％


印・外貨準備高(先週)

米・シカゴ連銀総裁が座談会に参加

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事