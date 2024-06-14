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今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、欧ユーロ圏貿易収支、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合、欧ユーロ圏貿易収支、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
13:30 鉱工業生産(4月) -0.1％
13:30 設備稼働率(4月) 1.3％
13:30 第3次産業活動指数(4月) 0.3％ -2.4％
15:30 植田日銀総裁が会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 0％ 0％
Chordia Therap欧ticsが東証グロースに新規上場(公開価格:153円)
＜海外＞
15:30 印・卸売物価指数(5月) 1.26％
18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(4月) 241億ユーロ
21:30 米・輸入物価指数(5月) 0.1％ 0.9％
23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(6月) 73.0 69.1
25:00 露・GDP(1-3月) 5.4％
印・外貨準備高(先週)
米・シカゴ連銀総裁が座談会に参加
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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