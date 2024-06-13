*07:12JST 米国株式市場はまちまち、FOMCの慎重姿勢が上値抑制（12日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（12日）

JUN24

Ｏ 38895（ドル建て）

Ｈ 39285

Ｌ 38795

Ｃ 39165 大証比+215（イブニング比-35）

Vol 6995



JUN24

Ｏ 38930（円建て）

Ｈ 39285

Ｌ 38800

Ｃ 39170 大証比+220（イブニング比-30）

Vol 29169

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（12日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.62円換算）で、ディスコ＜6146＞、アドバンテ

スト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東京エレク＜8035＞、リクルートHD＜6098＞、HOYA

＜7741＞、三菱商事＜8058＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 205.65 0.34 3221 12

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.36 0.04 1623 4.5

8035 (TOELY) 東京エレク 115.39 2.86 36145 645

6758 (SONY.N) ソニー 83.96 -1.04 13150 45

9432 (NTTYY) NTT 23.65 -0.10 148 0

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.79 0.11 3256 36

6501 (HTHIY) 日立製作所 217.70 1.71 17048 8

9983 (FRCOY) ファーストリテ 26.06 -0.28 40815 135

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 31.55 0.63 9883 180

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.83 0.37 6212 44

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 95.33 2.62 7465 28

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.93 -0.02 10125 -20

8031 (MITSY) 三井物産 965.92 0.20 7564 6

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7831 120

4568 (DSNKY) 第一三共 36.00 -0.30 5638 12

9433 (KDDIY) KDDI 13.64 0.09 4273 -5

7974 (NTDOY) 任天堂 13.61 -0.10 8526 -19

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.77 0.17 5602 6

7267 (HMC.N) 本田技研工業 32.71 0.40 1708 0

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.42 -0.04 4517 -20

6902 (DNZOY) デンソー 15.68 0.01 2456 -14

4519 (CHGCY) 中外製薬 15.86 0.17 4968 2

4661 (OLCLY) オリエンランド 28.00 -0.17 4385 7

8411 (MFG.N) みずほFG 4.01 0.02 3140 31

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.47 0.17 22663 93

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.34 0.00 4179 14

7741 (HOCPY) HOYA 121.17 0.02 18978 228

6503 (MIELY) 三菱電機 33.52 0.46 2625 -0.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.98 0.31 3126 9

7751 (CAJPY) キヤノン 28.80 -0.15 4511 13

6273 (SMCAY) SMC 25.11 0.25 78655 365

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.75 -0.05 1370 -152

6146 (DSCSY) ディスコ 40.40 2.40 63274 1304

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.93 -0.08 2025 -10

8053 (SSUMY) 住友商事 25.86 0.11 4050 12

6702 (FJTSY) 富士通 15.51 0.02 2429 15.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 85.71 -1.21 13424 -6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 21.43 0.20 6713 -10

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 0.00 1410 -76.5

8002 (MARUY) 丸紅 191.62 2.18 3001 7.5

6723 (RNECY) ルネサス 9.49 -0.01 2973 17.5

6954 (FANUY) ファナック 14.16 0.36 4435 3

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 20.25 0.15 3172 -2

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.40 -0.20 1483 8.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 29.22 -0.08 4576 22

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.74 -0.06 3677 -6

6594 (NJDCY) 日本電産 11.20 -0.03 7017 -25

6857 (ATEYY) アドバンテスト 35.50 1.30 5560 111

4543 (TRUMY) テルモ 17.24 -0.21 2700 7

8591 (IX.N) オリックス 110.35 0.39 3457 19

（時価総額上位50位、1ドル156.62円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7259 (ASEKY) アイシン精機 39.18 6136 424 7.42

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.43 3491 97 2.86

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.88 2331 61 2.69

4523 (ESAIY) Eisai Co 10.74 6728 145 2.20

6146 (DSCSY) ディスコ 40.40 63274 1304 2.10

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.75 1370 -152 -9.99

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.80 3728 -345 -8.47

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 1410 -76.5 -5.15

5020 (JXHLY) ENEOS 10.25 803 -19.5 -2.37

8830 (MITEY) 住友不動産 15.00 4699 -107 -2.23



「米国株式市場概況」（12日）

ＮＹＤＯＷ

終値：38712.21 前日比：-35.21

始値：38950.65 高値：39120.26 安値：38621.45

年初来高値：40003.59 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：17608.44 前日比：264.89

始値：17502.15 高値：17725.39 安値：17490.64

年初来高値：17608.44 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5421.03 前日比：45.71

始値：5409.13 高値：5447.25 安値：5409.13

年初来高値：5421.03 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.474％ 米10年国債 4.312％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は35.21ドル安の38,712.21ドル、ナスダックは2

64.89ポイント高の17,608.44で取引を終了した。

予想を下回った5月消費者物価指数（CPI）を受け年内の利下げ期待を受けた買い

に、寄り付き後、上昇。連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）

で予想通り政策金利据え置きを決定もメンバー予測で年内の利下げ予想が3回から1

回に修正され金利が下げ止まると、ダウは下落に転じた。ナスダックは半導体関連

が引き続き支援し終日堅調に推移し連日で過去最高値を更新、まちまちで終了。セ

クター別では、自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が上昇した一方、電気通

信サービスが下落した。

ソフトウエアメーカーのオラクル（ORCL）はアルファベット（GOOG）が運営するグ

ーグルや対話型生成AI（人工知能）のチャットGPTなどのサービスを提供する非営利

企業オープンAIとの提携によりAI強化が期待され、続伸。携帯端末のアップル（AAP

L）もAIの新機能「アップル・インテリジェンス」への期待を受けた買いが継続。半

導体のエヌビディア（NVDA）は株式分割実施を背景とした買いが続いた。配車サー

ビスのウーバー・テクノロジー（UBER）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。

メディアのパラマウント・グローバル（PARA）は合併交渉撤回でアナリストが投資

判断を引き下げ、下落した。

半導体メーカーのブロードコム（AVGO）は取引終了後に四半期決算を発表。1株利益

が予想を上回ったほか、見通しや1株を10株にする株式分割計画が好感され、時間外

取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》