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6/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:35JST 6/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39134.79、+96.63）
・ナスダック総合指数は上昇（17343.55、+151.02）
・SOX指数は上昇（5365.38、+2.98）
・米原油先物は上昇（77.90、+0.16）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（38747.42、-120.62）
・1ドル＝157.10-20円
・シカゴ日経先物は下落（38905、大阪比-275）
・VIX指数は上昇（12.85、+0.11）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・国内企業物価指数（5月）
・国債買いオペ
・日銀営業毎旬報告（6月10日）
・地銀協会長が記者会見
・参院本会議
・岸田首相がイタリアとスイス訪問
・中国消費者物価指数（5月）
・中国生産者物価指数（5月）
・タイ中央銀行が金融政策発表
・インド消費者物価指数（5月）
・インド鉱工業生産（4月）
・独消費者物価指数（5月）
・独10年物国債入札
・デギンドス欧州中央銀行副総裁がイベント出席
・英鉱工業生産指数（4月）
・英商品貿易収支（4月）
・ブラジルIBGEサービス部門売上高（4月）
・米消費者物価コア指数（5月）
・米財政収支（5月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表
・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見
・フィリピン、ロシアは休場《ST》
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