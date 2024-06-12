*08:35JST 6/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39134.79、+96.63）

・ナスダック総合指数は上昇（17343.55、+151.02）

・SOX指数は上昇（5365.38、+2.98）

・米原油先物は上昇（77.90、+0.16）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（38747.42、-120.62）

・1ドル＝157.10-20円

・シカゴ日経先物は下落（38905、大阪比-275）

・VIX指数は上昇（12.85、+0.11）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・国内企業物価指数（5月）

・国債買いオペ

・日銀営業毎旬報告（6月10日）

・地銀協会長が記者会見

・参院本会議

・岸田首相がイタリアとスイス訪問

・中国消費者物価指数（5月）

・中国生産者物価指数（5月）

・タイ中央銀行が金融政策発表

・インド消費者物価指数（5月）

・インド鉱工業生産（4月）

・独消費者物価指数（5月）

・独10年物国債入札

・デギンドス欧州中央銀行副総裁がイベント出席

・英鉱工業生産指数（4月）

・英商品貿易収支（4月）

・ブラジルIBGEサービス部門売上高（4月）

・米消費者物価コア指数（5月）

・米財政収支（5月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表

・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見

・フィリピン、ロシアは休場《ST》