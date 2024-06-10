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10日の日本国債市場概況：債券先物は143円48銭で終了
記事提供元：フィスコ
*16:20JST 10日の日本国債市場概況：債券先物は143円48銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年6月限
寄付143円61銭 高値143円63銭 安値143円45銭 引け143円48銭
売買高総計23651枚
2年 461回 0.375％
5年 168回 0.597％
10年 374回 1.031％
20年 188回 1.836％
債券先物6月限は、143円61銭で取引を開始。米国の5月雇用統計を受けた金利上昇や根強い日銀の金融政策修正観測による売りが優勢になり、143円63銭から143円45銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は4.88％、10年債は4.45％、30年債は4.58％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.62％、英国債は4.29％、オーストラリア10年債は4.22％、NZ10年債は4.71％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・24:00 米・5月NY連銀1年インフレ期待（4月：3.26％）
・02:00 米財務省・3年債入札
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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