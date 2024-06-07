*16:31JST 7日の日本国債市場概況：債券先物は143円98銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年6月限

寄付144円04銭 高値144円10銭 安値143円83銭 引け143円98銭

売買高総計36701枚

2年 461回 0.343％

5年 168回 0.551％

10年 374回 0.968％

20年 188回 1.768％

債券先物6月限は、144円04銭で取引を開始。米国の5月雇用統計の発表を控えて金利が上昇したことで売りが優勢になり、144円10銭から143円83銭まで下げた。日銀の定例国債買い入れオペは前回から金額が据え置きとなったが、想定通りとして目立った反応はみられなかったもよう。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.74％、10年債は4.30％、30年債は4.45％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.56％、英国債は4.18％、オーストラリア10年債は4.22％、NZ10年債は4.61％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 ユーロ圏・1-3月期GDP確定値（前年比予想：+0.4％、改定値：+0.4％）

・21:30 米・5月非農業部門雇用者数（予想：+18.0万人、4月：+17.5万人）

・21:30 米・5月失業率（予想：3.9％、4月：3.9％）

・21:30 米・5月平均時給（前年比予想：+3.9％、4月：3.9％）

・21:30 カナダ・5月失業率（予想：6.2％、4月：6.1％）

・23:00 米・4月卸売在庫改定値（前月比予想：+0.2％、速報値：+0.2％）

・04:00 米・4月消費者信用残高（予想：+100.00億ドル、3月：+62.74億ドル）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》